Son Mühür- İzmir’in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi’nde Migros depolarının bulunduğu yaklaşık 39 hektarlık alanın depolama alanı olarak planlanmasına yönelik süreçte yeni bir aşamaya geçildi. 334 ada 18 ve 21 parselleri kapsayan plan değişikliği önerileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündemine taşındı.

Söz konusu alandaki kullanım kararının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı önerileri, geçtiğimiz aylarda yapılan mecliste ilgili komisyonlara havale edilmişti.

Bakanlık kararıyla süreç başladı

Planlama sürecinin ilk adımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atıldı. Bakanlığın 15 Nisan 2026 tarihinde onayladığı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile Torbalı Yazıbaşı Mahallesi’ndeki 334 ada 18 ve 21 parsellerin “Depolama Alanı” kullanımına alınmasının önü açıldı. Üst ölçekli plandaki değişikliğin ardından, söz konusu alanın alt ölçekli planlarının hazırlanması için süreç başlatıldı.

Komisyonlardan oybirliğiyle geçti

Hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı önerileri İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunuldu. Plan değişikliği önerileri, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından oybirliğiyle uygun bulundu. Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu da önerilere ilişkin değerlendirmesinde tarımsal faaliyetlere dikkat çekti. Komisyon, önerileri, “İmar ve Bayındırlık Komisyonunun kararı doğrultusunda bölgesel ve tarımsal faaliyetlerin de dikkate alınarak hassasiyetle planlanıp uygulanması koşuluyla” oybirliğiyle uygun buldu.

İki komisyonun hazırladığı müşterek rapor, bugün yapılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin değerlendirmesine sunulacak.

İlgili önerge şu şekilde;

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca 15/04/2026 tarihinde onanan İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği doğrultusunda, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 334 ada 18 ve 21 parsellerin, “Depolama Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanarak Belediyemize iletilen, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonunca “İmar ve Bayındırlık Komisyonunun kararı doğrultusunda bölgesel ve tarımsal faaliyetlerin de dikkate alınarak hassasiyetle planlanıp uygulanması koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.3124191)"