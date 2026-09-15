Son Mühür/ Beste Temel- Pandemi sonrası kırsal alanlardaki hızlı yapılaşma ve iklim krizinin tetiklediği dev orman yangınları, İzmir’in afet stratejisini tamamen değiştirdi.

Şehir tipi araçların zorlu arazi şartlarında yetersiz kaldığını gören İzmir Büyükşehir Belediyesi, filoya ilaç gibi gelecek yeni adımı attı. Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen 13,5 milyon Euro’luk dev projeyle satın alınan 10 adet özel arazi tipi arazöz, Torbalı’da üretime girdi.

İki katına çıkan yangınlara yüksek bütçeli kalkan

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, son yıllarda yangın frequency'sinde yüzde 200'e varan korkutucu bir artış yaşandığını gizlemiyor. Kırsal nüfusun artmasıyla birlikte müdahale konseptini yenilediklerini belirten Karaman, dar ve engebeli yollarda şehir araçlarının tıkanıp kaldığını söylüyor. Ekim ayı sonunda teslim edilecek bu özel araçlar, işte tam bu tıkandığı noktada devreye girecek.

Sadece araçlar değil, personel kadrosu da aynı hızla takviye ediliyor.

Arazide devrilse bile koruyacak

Araçların üst yapısını üstlenen Volkan İtfaiye, 52 yıllık tecrübesiyle Torbalı’daki fabrikasında adeta bir teknoloji üssü kurmuş durumda. 60 mühendisin üzerinde çalıştığı ve 38 ülkeye ihraç edilen bu devler, %100 yerli üretim. 4x4 gücüne sahip arazözlerin şasileri, engebeli arazideki şiddetli burkulmalara dayanacak şekilde özel olarak güçlendirildi.

Kabinde personeli koruyan iki farklı takla kafesi mevcut.

Alevlerin arasında arıza yapsa dahi durmayacak

Tasarımdaki en hayati detay ise bağımsız yedek su pompasında gizli. Olası bir motor arızasında ya da ana pompanın çökmesi durumunda, ikinci pompa anında devreye giriyor. Böylece itfaiyeci hem alevlerin ortasında savunmasız kalmıyor hem de yangına müdahaleyi kesintisiz sürdürüyor.

Araçların teknik gücü de göz dolduruyor:

3 bin 500 litre dev su deposu

500 litre acil durum "imdat" tankı

200 litre köpük kapasitesi

Hem kentsel hem de çetin orman şartlarında görev yapacak bu 10 yeni arazöz, sonbahar biterken İzmir sokaklarında ve dağlarında mesaiye başlayacak.

