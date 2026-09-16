İzmir'in Torbalı ilçesinde dün akşam saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda ailesiyle ikamet eden 12 yaşındaki Elifnaz Yeke, evlerinin 4'üncü katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir sebeple beton zemine düştü. Çevredekilerin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 yaşındaki küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Torbalı Ticaret Odası 80’inci Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Elifnaz Yeke'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük yasa boğuldu.

Muratbey Mahallesi'nde defnedilecek

Hayatını kaybeden Elifnaz Yeke'nin cenaze programı da netleşti. Küçük kızın cenazesi, bugün ikindi vakti Muratbey Mahallesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.