İzmir'de kent genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçelerde de belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sürüyor. Bir çalışma hamlesi de İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. İlçe genelindeki çalışmaları Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Sokak sokak, mahalle mahalle… Torbalı için emek vermeye devam!"

Sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalara yönelik bir video paylaşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Sokak sokak, mahalle mahalle… Torbalı için emek vermeye devam." ifadelerini kullandı. Torbalı genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken; İzBB işbirliği ile ilçe genelinde budama çalışması, Ertuğrul Mahallesi'nde kaldırım düzenlemesi, onlarca çocuğa konuşma ve dil terapisi, ilçe genelinde yeşil alan bakım çalışması, Muratbey Mahallesi'nde kaldırım düzenlemesi, Muratbey Mahallesi'nde altyapı çalışması, Ertuğrul Mahallesi'nde asfalt çalışması, ilçe genelinde zabıta ekiplerinden gıda denetimi, Tepeköy Mahallesi'nde asfalt çalışması, İzBB işbirliği ile güvenli annelik eğitimi, İnönü Mahallesi'nde altyapı çalışması, İlçe genelinde sivrisinek ile mücadele çalışması, İnönü Mahallesi'nde kilit taşı çalışması, toplu iş görüşmeleri, Muratbey Mahallesi'nde asfalt çalışması, Pancar Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi.