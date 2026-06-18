Zabıta-pazarcı tarışmasına bir yenisi İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. İlçede kurulan pazar yerinde izinsiz şekilde tezgah açmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta memurlarına bıçak ve kasa ile saldırarak bir görevlinin başından yaralamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tartışma "İzinsiz tezgah" yüzünden çıktı

Olay Perşembe Pazarı'nda meydana geldi. Pazar yerinde tezgah açma izni bulunmayan bir kişi, başkasına ait alanda izinsiz satış yapmak istedi. Durumu fark eden zabıta ekipleri, şahsı tezgahı kaldırması konusunda uyardı.

Önce hakaret etti, sonra kasayla saldırdı

İddialara göre uyarılara hakaretle karşılık veren şüpheli tartışmayı alevlendirdi. Gerginliğin artması ile birlikte eline aldığı sebze kasasıyla bir zabıta memuruna saldırdı. Bu saldırı memurun başından yaralanmasına sebep oldu.

Zabıta memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra hastaneye kaldırılan memur tedavisinin ardından darp raporu aldı. Hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından karakola giderek şüpheli hakkında şikayetçi olan zabıta memurunun yanı sıra, Torbalı Belediyesi'nin de adli sürece dahil olarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kameralar oyunu bozdu

Kan donduran saldırının hemen ardından şüphelinin, suçtan sıyrılmak için akılalmaz bir yönteme başvurduğu görüldü. Zabıta memurlarına yönelik saldırının ardından kendi tezgahındaki ürünleri yere döken şüpheli, zabıta ekiplerinin mallarına zarar verdiği iddiasıyla asılsız suçlamada bulundu. Bu iddia çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kısa sürede çürütüldü.

