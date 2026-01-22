Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engellilerin istihdam edilmesi ve iş sürecinde iş koçu desteği almasını sağlamak amacıyla kurduğu Destekli İstihdam Ofisi, Torbalı Belediyesi İş’te Torbalı Kariyer Merkezi iş birliğiyle “Destekli istihdam farkındalık eğitimi” düzenledi. Torbalı’daki buluşma, sanayi temsilcileri ile yerel yönetimleri profesyonel bir çerçevede bir araya getirdi.

40’ı aşkın firmanın katılım sağladığı eğitimde, destekli istihdamın yalnızca sosyal sorumluluk başlığı altında ele alınamayacağı; disiplinler arası uzmanlık, doğru eşleştirme ve sürdürülebilir destek gerektiren bir istihdam modeli olduğu ortaya kondu.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri el ele

Programda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleriyle koordineli biçimde yürüttüğü çalışmaların engelli istihdamındaki belirleyici rolüne dikkat çekildi. Büyükşehir’in akademik ve teknik uzmanlık birikimi ile ilçe belediyelerinin sahadaki güçlü bağlarının birleşmesinin, daha hızlı ve kalıcı sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

İlçe belediyeleri kilit rol üstlendi

Sunumlarda, destekli istihdam modelinin psikoloji, sosyoloji, insan kaynakları ve özel eğitim gibi birçok alanı kapsayan profesyonel bir yaklaşım gerektirdiği aktarıldı. İlçe belediyelerinin aktif katılımının, firmalar ile engelli bireyler arasında kurulan ilişkinin güçlenmesi ve istihdamın sürekliliği açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.

Uzman iş koçluğu sürecin temel dayanağı

Eğitimde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu profesyonel iş koçu desteğinin, destekli istihdam sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olduğu belirtildi. İlçe belediyeleri aracılığıyla firmalara ulaştırılan bu uzman rehberliğin, işe uyum sürecini sağlıklı ve sürdürülebilir kıldığı ifade edildi.

Mülakat uygulaması önyargıları kırdı

Eğitimin uygulamalı bölümünde, zihinsel engeli olan bireyler 40’ı aşkın firmanın temsilcileriyle örnek iş görüşmeleri yaptı. Doğru eşleştirme ve uzman desteği sağlandığında engelli bireylerin iş yaşamındaki yetkinliklerini net biçimde ortaya koyan bu deneyim, iş dünyasında var olan önyargıların sorgulanmasına katkı sundu.

Başkan Demir: Paha biçilemez bir değer

Çalışmaları yerinde inceleyen Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, “İstihdamda kalıcı başarı için disiplinler arası bakış şart. İlçe belediyesi olarak firmalarla engelli bireyler arasında köprü kuruyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzman desteğiyle bu süreci sürdürülebilir hâle getiriyoruz. Büyükşehir ile yürütülen koordinasyon, kaynakların verimli kullanımı ve doğru hedefe ulaşma açısından paha biçilemez bir değer taşıyor. Torbalı’yı engelli istihdamında örnek bir model haline getireceğiz” dedi.

Destekli istihdam ofisi modeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin istihdam edilmesi ve iş sürecinde iş koçu desteği almasını sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk kez Destekli İstihdam Ofisi’ni hayata geçirdi. Aday ve iş yeri analizi, eğitim, işe yerleştirme ve iş koçu desteğini kapsayan bu model kapsamında bir yıl içinde 53 kişi özel sektör ve kamu kurumlarında iş gücüne katıldı.

Başta nöroçeşitli ve zihinsel engelliler olmak üzere tüm engel gruplarından bireylerle çalışan ofis; yetenek ve ilgi alanlarına uygun iş fırsatlarını belirledi, yerleştirme süreçlerini yönetti ve istihdam edilen bireylerin iş yerindeki gelişimini düzenli olarak takip etti.