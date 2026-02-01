İzmir’in Karaburun ilçesinde kıyıya vuran acı haber, tüm bölgeyi yasa boğdu. Sahil şeridinde bulunan çocuk cesediyle ilgili güvenlik birimleri geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, olayın detayları adli tıp incelemesinin ardından netleşecek.

Karaburun sahilinde kahreden görüntü

Ege Denizi’nin kıyı şeridinde yer alan Küçükbahçe Mahallesi sakinleri, sabah saatlerinde sahil kenarında hareketsiz bir beden olduğunu fark etti. Durumun ciddiyetini anlayan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye çok sayıda profesyonel ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik kordonu oluşturarak ilk teknik incelemelerini gerçekleştirdi.

Kimlik tespiti ve ilk bulgular

Olay yerinde yapılan uzman incelemeleri sonucunda, hayatını kaybeden kişinin yaklaşık 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğu olduğu saptandı. Henüz kimliği belirlenemeyen küçük çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti işlemlerinin tamamlanması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Kıyıda bulunan bedenin üzerinde herhangi bir darp izi olup olmadığı ya da ölümün ne kadar süre önce gerçekleştiği gibi kritik soruların cevapları, yapılacak detaylı otopsi raporuyla aydınlatılacak.

Adli tahkikat ve geniş çaplı soruşturma

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgedeki deniz trafiği ve son günlerdeki olası göçmen hareketliliğini de göz önünde bulundurarak çok yönlü bir adli tahkikat başlattı. Bölgedeki kamera kayıtları ve kayıp bildirimleri titizlikle taranırken, olayın bir tekne kazası ya da benzeri bir trajedinin parçası olup olmadığı araştırılıyor. Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, elde edilecek yeni deliller ışığında derinleşmesi bekleniyor.