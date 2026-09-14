İzmir'in Torbalı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kapsamında çocukları spor ve rekabetin heyecanında buluşturan özel bir satranç turnuvası düzenledi. Katılımın geniş olduğu organizasyon, hem sporcuların hem de ailelerinin yoğun ilgisini görürken, başarılı organizasyonuyla da büyük beğeni topladı. İzmir’in farklı ilçelerinin yanı sıra Aydın, Manisa ve Muğla gibi çevre illerden de sporcuların katıldığı turnuvada, 5 farklı kategoride toplam 260 minik sporcu mücadele etti.

260 minik sporcu hamlelerini yarıştırdı

Heyecanın dorukta olduğu mücadelenin sonunda kategorilerinde dereceye giren minik sporcular ödüllerine kavuştu. Başarılı sporculara bisiklet, kupa ve madalya gibi çeşitli ödüller verildi.

Başkan Demir’den genç sporculara destek

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir turnuvaya katılan sporculara, ailelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Demir, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Hafta sonu boyunca Torbalı’mızın dört bir yanından, İzmir’den, hatta komşu çevre illerden gelen 260 minik sporcumuzu ve ailelerini ağırladık. Turnuvamıza katılan tüm çocuklarımıza, ailelerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Şimdiden sözleşelim; 24- 25 Ekim’de Cumhuriyet Turnuvamızda yine buluşuyoruz. Kim bilir? Torbalı’mızdan geleceğin Garry Kasparovları, Suat Atalıkları çıkabilir. Neden olmasın? Biz çocuklarımızın önünü açmaya, onlara imkanlar sağlamaya her zaman devam edeceğiz.”

Turnuva boyunca kurulan Torbalı Kadın Emeği Platformu (TORKEM) stantları ve geniş gölgelik alanlar katılımcılara konforlu bir ortam sundu. İkram aracı ve sağlık ekipleri turnuva boyunca hazır bekledi. Organizasyonun her anının özel olarak düşünüldüğünü belirten veliler, organizasyon için Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’e teşekkürlerini sundu.