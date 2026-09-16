Son Mühür/ Beste Temel- Lösemiyi deviren gençler, tedavisi süren minikler, aileler ve gönüllüler 3 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Ankara’da tek yürek oluyor. LÖSEV, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce yurttaşla birlikte Anıtkabir’e kitlesel bir çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet’in 103. yılında gerçekleşecek bu buluşma, sıradan bir ziyaret değil. Büyük bir umut yürüyüşü.

Aslanlı Yol’dan mozoleye: Dev yürüyüş başlıyor

LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer öncülüğünde toplanacak dev kafile, Aslanlı Yol’u geçerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna yürüyecek. Şifa bulan gençler ve aileler Atamızın mozolesine çelenk bırakırken, Dr. Üstün Ezer de Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak.

Kanserle mücadelede katledilen mesafeyi ve umudu simgeleyen bu anlar, Türkiye genelindeki binlerce hastaya moral vermeyi hedefliyor.

Yüzde 100 başarı hedefiyle yeni söz

Tedavideki başarı oranını yüzde 100’e çıkarmayı en temel görev kabul eden vakıf, Ankara’da kararlılık mesajı verecek. LÖSEV yönetimi, Cumhuriyet’in temel ilkelerine ve Atamızın devrimlerine bağlılıklarını vurgularken, çocukların sağlığı için verdikleri mücadeleyi daha da büyüteceklerini duyurdu.

Kanseri yenen gençlerin en ön safta yer alacağı tören, çocukluk çağı kanserine karşı kazanılan zaferin canlı bir kanıtı niteliğinde.

"Haydi Türkiye, Anıtkabir’e!"

Tarihi buluşma öncesinde tüm Türkiye’ye açık çağrı yapıldı. Yalnızca vakıf üyeleri değil, lösemili çocukların mücadelesine omuz vermek ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak isteyen herkes bu buluşmaya davetli.

