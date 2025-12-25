Son Mühür / İzmir’de Büfeciler Odası başkanlığı görevini yürüten Selahattin Arslan’ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesi gündeme bomba gibi düştü. 2000 yılından bu yana başkanlık görevini üstlenen Arslan’ın tutuklanmasının nedeninin ‘zimmet’ ve ‘usulsüzlük’ olduğu ileri sürüldü.

Müfettişler incelemiş

İddialara göre; söz konusu odaya yönelik yaklaşık dört senedir müfettişlerce yapılan yoğun denetimin ardından suçun tespit edilmesiyle hazırlanan rapor savcılığa sunuldu. Özellikle 2022 yılı öncesi hesaplarda usulsüzlüklerin olduğu ve zimmet suçlamasıyla Arslan hakkında 19 ayrı dosya açıldığı ifade edildi. Savcılık ise raporun ardından Arslan hakkında tutuklama kararı oldu.

Arslan’ın pazartesi gününden bu yana tutuklu olduğu ifade edilirken; 2 milyonun üzerinde zimmet olduğu iddia ediliyor, odanın kasasında 5 milyonun kayıp olduğu ileri sürülüyor.

İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’nde görevli avukatlarının da konuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.