Son Mühür - Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, mevcut Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasının ardından açıklamada bulundu.

''Başkanlığı dahi düşünmem...''

Açıklama, Fener Ajans’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Serdar Hamzaoğlu’nun aktardığına göre Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun" Ali Koç’un, Sadettin Saran’a destek vermek amacıyla bugün Fenerbahçe’nin kulüp binasına ziyarette bulunduğu belirtildi.

Neler yaşandı?

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın yaptırdığı uyuşturucu madde testinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Bunun üzerine Saran, ikinci bir test yaptırmak amacıyla bağımsız bir kuruluşa başvurarak yeniden test verdi. Bugün gözaltına alınan Saran’ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.