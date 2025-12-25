Göztepe, bu sezon genç futbolcuları Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hem Türkiye’deki büyük kulüpler hem de Avrupa’dan birçok kulüp, iki genç oyuncuyu izlemek için harekete geçti. İzmir ekibi, genç oyuncularını vitrine çıkararak, gelecekteki transferlerinden büyük kazanç sağlama amacında.

Göztepe'nin yükselen yıldızları: Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis

Bu sezon kadroya katılan 23 yaşındaki sağ bek Arda Okan Kurtulan, performansıyla büyük beğeni topladı. Genç oyuncu, 17 maçta 2 gol ve 1 asistle takımına önemli katkılar sağladı. Arda Okan, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Süper Lig’in dev kulüpleri tarafından yakından izleniyor. Göztepe, Arda’nın yüksek potansiyeli nedeniyle, kulüplerle temasların başladığını doğruladı. Ancak kulüp, oyuncusunu satmayı planlamıyor. Yüksek bonservis tekliflerinin gelmesi durumunda ise yönetim durumu tekrar gözden geçirecek.

Avrupa kulüpleri de Arda Okan Kurtulan’ı takip ediyor

Arda Okan Kurtulan’ın gösterdiği performans, sadece Türkiye’deki kulüpleri değil, Avrupa kulüplerini de ilgilendiriyor. Göztepe’nin sağ bek oyuncusu, Eintracht Frankfurt ve Werder Bremen gibi kulüpler tarafından takip ediliyor. Ancak, Göztepe yönetimi, Arda Okan’ı takımda tutmayı hedefliyor ve yalnızca cazip bir transfer teklifi alması durumunda oyuncunun satılabileceği belirtiliyor.

Anthony Dennis'in Avrupa yükselişi

Göztepe’nin diğer bir dikkat çeken ismi ise Anthony Dennis oldu. Genç forvet, bu sezon oynadığı 16 maçta 3 golle takımına katkı sağladı ve Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Dennis için Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ve Werder Bremen gibi kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi. Bu oyuncunun da Arda Okan gibi yüksek bir bonservis bedeliyle satılması gündemde. Ancak Göztepe yönetimi, 2025-2026 sezonu hedeflerine ulaşabilmek için oyuncularını satmaya sıcak bakmıyor.

Göztepe’nin gelecek hedefleri ve transfer stratejisi

Göztepe, genç futbolcularının yükselişiyle dikkat çekerken, kulübün 2025-2026 sezonu hedefleri doğrultusunda transfer stratejisi de netleşmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, oyuncularını satmayı düşünmediklerini belirtirken, yalnızca yüksek bonservis teklifleri geldiğinde bu durumu gözden geçirecek. Bu strateji, kulübün genç futbolcularını Avrupa’nın büyük kulüplerine tanıtmak ve gelecekte büyük transfer gelirleri elde etmek amacını taşıyor.

Göztepe'nin genç yıldızlarına Avrupa'dan ilgi devam ediyor

Göztepe, genç futbolcuları Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis ile adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Bu sezon gösterdikleri performansla kulüplerin radarına giren genç oyuncular, Göztepe'nin gelecekteki büyük transferlerinden biri olabilir. Ancak şu an için Göztepe, oyuncularını satmaya sıcak bakmıyor ve kulüp, genç yıldızlarını tutma kararı almış durumda. Göztepe'nin bu stratejisi, kulübün gelecekteki başarılarını ve ekonomik kazançlarını şekillendirecek gibi görünüyor.