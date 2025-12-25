Son Mühür/ Emine Kulak- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında Ege Manevraları için geldiği ve Efes Selçuk’un Çamlık Mahallesi’nde konakladığı yapının korunarak günümüze kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili Efes Selçuk Belediyesi bugün basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklaması sonrası Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“BU DEĞİŞİKLİK YEREL YÖNETİMLERİN MERKEZİLEŞMESİ ANLAMINA GELİYOR”

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, mevzuata uygun olmasına rağmen belediyeler tarafından yasal süresi aşan ruhsat başvurularının doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlandı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "İki ay içerisinde belediyeler ruhsat veremezse, bakanlık tarafından verileceğine ilişkin bir değişiklik oldu. Emlak vergilerine ilişkin de sınırlama geldi. 2024 seçimleriyle CHP’nin birinci parti olması ve belediyeleri elde etmesiyle hem gelir kaybına hem de otoritelerin sınırlandırılmasına ilişkin değişiklikler yapılıyor. Yerel yönetim mantığı; yerel halkın problemlerine cevap verebilmek ve sorumlulukları üzerine alabilmektir. Bu mevzuatların değişmesi, yerel yönetimlerin merkezileşmesi anlamına geliyor" dedi.

"HER TÜRLÜ YATIRIMDAN ELİMİZİ AYAĞMIZI ÇEKERİZ AMA..."

Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret, toplumun geniş kesimlerinde geçim sıkıntısı ve yoksulluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Artan hayat pahalılığı, yükselen kira bedelleri ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan zorluklar karşısında açıklanan ücretin yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler sürerken, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sengel,"Yerel yönetimler halka en yakın kamu kurumlarıdır. Yoksulluklara çare bulmak için çaba sarf eden bir noktadan bahsediyoruz. Açlık sınırının çok altında, Efes gibi bir yerde bile kiraların 20 bin lira olduğu bir ortamda insanlar ancak, o da mümkünse, barınma ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Gelişen ekonominin gittikçe tepetaklak olduğu bu zamanda insanları açlık sınırı altında tutmak kabul edilebilir değil. Belediyeler insanların yaşamına en rahat dokunan yerlerdir. İhtiyaçlar dâhilinde dayanışmayı gerçekleştirmek zorundalar. Herkes şunu bilsin ki her türlü yatırımdan elimizi eteğimizi çekeriz ama vatandaşı mağdur etmeyiz"diye konuştu.