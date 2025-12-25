Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in en köklü sağlık kuruluşlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, teknik aksaklıklar nedeniyle sağlık hizmetlerinde ciddi yavaşlamalar yaşanıyor. Hastanenin hizmet veren röntgen cihazlarından birinin arızalanması, röntgen bölümü önünde uzun kuyrukların oluşmasına ve hastaların mağduriyet yaşamasına neden oldu. Tek bir cihazın aktif olarak çalışması nedeniyle röntgen sırası bekleyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren poliklinik koridorlarında yoğunluk oluşturdu.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu

Günün ilk saatlerinde randevularına gelen vatandaşlar, röntgen birimine ulaştıklarında beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı. Özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı olan Ortopedi hastaları için çekilmez bir hal alan bekleme süreci, koridorlara taşan kalabalıkla birlikte krize dönüştü. Hastane yönetiminden alınan ilk bilgilere göre, mevcut cihazlardan birinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle tüm yükün tek bir cihaza binmesi, işlemlerin durma noktasına gelmesine sebebiyet verdi.

Hastalar isyan etti: "Üç saattir bir röntgen için bekliyoruz"

Mağduriyetini dile getiren vatandaşlar, hastanedeki organizasyon eksikliğine ve teknik altyapının yetersizliğine dikkat çekti. Sabah saat 08.00’de hastaneye giriş yaptığını belirten bir hasta, yaklaşık üç saattir sadece röntgen sırasının gelmesini beklediğini ifade etti. Test sırasını bekleyen hastalar, tek bir röntgen cihazı ile hastanenin hizmet vermeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu savunurken, yetkililerin bu duruma acil bir çözüm bulmasını talep ettiklerini belirtti.