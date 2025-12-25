İzmir’in merkezi noktalarından biri olan Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi’nde, devam eden altyapı iyileştirme çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. 1472 Sokak üzerinde elektrik hatlarının periyodik bakım ve onarım faaliyetlerini yürüten teknik ekiplerin kazı yaptığı sırada, yer altından geçen ana doğal gaz boru hattına yanlışlıkla müdahalede bulunuldu. Darbe alan borunun delinmesiyle birlikte çevreye yoğun bir gaz kokusu yayılırken, durumun ciddiyetini fark eden çalışanlar ve çevre sakinleri vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi.

Ekipler bölgeyi kordon altına aldı: Gaz akışı kesildi

İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve doğal gaz dağıtım şirketinin acil müdahale birimleri sevk edildi. Emniyet güçleri, olası bir patlama veya parlama riskine karşı sokağın giriş ve çıkışlarını yaya ve araç trafiğine kapatarak geniş bir güvenlik şeridi oluşturdu. Doğal gaz firmasına bağlı teknik personeller ise hızla ana vanalara müdahale ederek bölgedeki gaz akışını tamamen durdurdu. Gaz sızıntısının kontrol altına alınması sürecinde, çevre binalarda oturan vatandaşlara yönelik güvenlik uyarıları art arda yapıldı.

Tedbir amacıyla iki otel boşaltıldı

Sızıntının yaşandığı noktanın turistik işletmelere yakın olması nedeniyle güvenlik önlemleri bir üst seviyeye çıkarıldı. Gaz birikmesinin kapalı alanlarda risk oluşturabileceği değerlendirilerek, sokağın yakınında bulunan iki otelde konaklayan misafirler, yetkililerin talimatıyla tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi. Kısa süreliğine sokak üzerinde beklemek zorunda kalan otel misafirleri ve bölge halkı, profesyonel ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti.

Tehlikenin geçmesiyle hayat normale döndü

Doğal gaz ekiplerinin yaklaşık bir saat süren titiz çalışması sonucunda, delinen boru onarılarak sistemdeki sızıntı tamamen bertaraf edildi. Bölgede yapılan gaz ölçümlerinin güvenli değerlere inmesinin ardından, tahliye edilen iki otelin misafirleri yeniden odalarına kabul edildi. Elektrik hattı onarımı sırasında meydana gelen bu talihsiz kazanın ardından, altyapı çalışmalarının daha kontrollü bir şekilde sürdürüleceği bildirilirken; Alsancak esnafı ve sakinleri derin bir nefes aldı.