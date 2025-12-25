Son Mühür/ Emine Kulak- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında Ege Manevraları için geldiği ve Efes Selçuk’un Çamlık Mahallesi’nde konakladığı yapının korunarak günümüze kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili Efes Selçuk Belediyesi bugün basın açıklaması düzenlendi.

Efes Selçuk Belediyesi, Efes Selçuk Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi iş birliğiyle 2019 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında Çamlık Atatürk Evi’nde yapılan açıklamada, restorasyon süreci ve hedeflenen proje hakkında bilgi verildi.

"HER SENE BURAYI YATIRIM KALEMİMİZDE YER VERDİK"

2019 yılından bu yana belediye bütçelerinde sürekli olarak bu yapının restorasyonu için kalem ayırdıklarını belirten Başkan Sengel, "2019 yılından beri sadece benim talebimle değil, Çamlık’ın, Atatürk’e ve onun mirasına sahip çıkmak isteyen herkesin mücadelesini sergiledik. Muhtarımızla ve köy halkıyla, bu değer yok olmasın diyenlerin sesi olduk. 2019 yılından itibaren Efes Selçuk Belediyesi bütçesini yapmaya başladığımız günden bugüne kadar hatta 2026 bütçesi de dahil olmak üzere her sene bir umutla yatırım kalemimizin içinde buranın bir müzeye dönüşmesi için bütçe kalemi olarak yazdık. Gücümüze, neye yeteceğini ve yetip yetmeyeceğini bilmeden hep bir umutla yaptık, resmî evraklarda yer verdik. Atatürk’ün elinin değdiği, 1930’larda iz bırakılmış, geleceğe de köprü kuracak bu eserin ayağa kalkmasını siyasete bulaştırmamaya çalıştık. Amacımız inatlaşmak değil, ayağa kaldırmaktı. Bizim yapmamız, valiliğin yapması ya da bir hayırseverin yaptırması hiç önemli değil. Önemli olan şey ayağa kalkacak olması. Bu talebi her dile getirdiğimizde bize cevap verilmedi ya YUKOP tarafından yapılacak dendi. Son olarak yaz aylarında tekrar beyan ettik. ADD ilçe başkanı ve muhtarlar dâhil vatandaşlarımızla, bunu bir geleceğe miras bırakmamız, geçmişin izlerini geleceğe taşımamız gerekiyor dedik" dedi.

MÜCADELEYİ SEVERİM

Atatürk’ün konakladığı Çamlık Mahallesi’ndeki yapının korunarak belediye ve halkın ortak mirası haline getirilmesini büyük bir zafer olarak değerlendiren Başkan Sengel, "Bu mücadeleyi sürdürmeye ve taleplerimizi dile getirmeye devam ediyoruz dedik. Bugün bu değerli haberi paylaşmak için bir aradayız. Sakin bir şekilde yürüttüğümüz mücadelemizin hep beraber sonucunu aldık. Atatürk evi Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk halkına emanet edildi. Bundan sonra bu miras hepimizindir. Mücadeleyi severim. Mücadelenin en güzel tarafı dayanışabilmek. Aynı istikamete bakıp aynı duygularla hareket edebildik. Sanırım ilk defa bir mücadelenin sonunda en kötü yılın son günlerinde bir şeyi kazandık" diye konuştu.

"ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Konuşmasına devam eden Başkan Sengel, "Zor bir yıldan geçiyoruz. Biz her sene bütçe kalemimize yazıyoruz ama neyin ne olacağını bilerek yazmıyoruz. Ben burada bir kadın belediye başkanı olarak duruyorsam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak madem bize emanet edildi; Biz, hiçbir zaman emanete ihanet etmeyenler, dimdik ayakta duranlar, Atatürk’e kıymet verenler olarak... Sadece Efes Selçuk halkıyla değil İzmir’le beraber, Türkiye’deki dayanışmayı esas alanlarla, yardımseverler, sponsorlarla ve geleceğe Ataütrk’ü taşımak isteyen herkesle birlikte bu yapıyı tekrar ayağa kaldıracak ve geleceğe miras bırakacağız. Geçtiğimiz günler itibariyle Selçuk Belediyesi yapıyı koruma altına aldı. Geleceğe değer katmak isteyen herkesle birlikte, geleceğe bırakacağımız iz Atatürk olur diyerek devam edeceğiz. Bizi işitecek kulaklar için şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.