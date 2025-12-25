Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti’nde tarihe yolculuk devam ediyor; Efes Kanal Projesi’nde de çalışmalar sürüyor. Roma döneminde ihtişamlı bir liman şehri olan ve 14’üncü yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü Efes’te zamanla Küçük Menderes Nehri ve Marnas Çayı’nın getirdiği alüvyonların birikmesiyle deniz ile arasında 6 kilometrelik bir mesafe oluştuğu bilinirken; söz konusu proje sayesinde 2 bin 500 yıl sonra Efes’e özel teknelerle yeniden yolculuk yapma şansının yakalanacağı duyurulmuştu. Devlet Su İşleri (DSİ) 2’nci Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen proje ile ilgili birinci etap çalışmaları tamamlanmıştı. Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Efes Antik Kent Kanalı denize çıkış yapıları yapım işinin ihalesinin gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

"EFES'E VARMAYA İLİŞKİN PROJE YOK EFSANE BİR HAYAL VAR"

Proje hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Kanal Projesi, Türkiye’nin ilk kanal projesidir. 2013 yılında Binali Yıldırım’ın “İzmir 35 proje” diyerek çıktığı projedir. Bahsettiğiniz rantlar…

Şöyle bir hayalle başlandı: Ege artık denizle bir araya gelecek. Sancak Limanı ile Kordon Caddesi’nin bir araya geleceği bir projeyi hiçbir Efes Selçuklu göremedi. Müthiş bir hayalle çıkıldı. Hayal de Ege Denizi’nin içine gemilerin yanaşacağıydı. O saatten sonra DSİ tarafından kazılar yapıldı. Balıkçı barınakları ve tekneler vardı, artık tekneler de bağlanamıyor. Oralarda etrafı teşhir bırakıldı. Mendirek yapılmadığı için nehrin denizle buluşması engellendi. Artık kanal değil, sivrisinek üretim projemiz var. Şişme sular ve sulama alanlarının zarar görmesiyle sonuçlandı. Ulaştırma Bakanlığı’nın mendirek yapması zorunluluğu ortaya çıktı. Bu süreç 12 yıldır devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın mendireği yapmasını bekliyoruz. Efes’e varmaya ilişkin bir proje yok ama efsane bir hayal var" dedi.