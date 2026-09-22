Beste Temel / Son Mühür - Sosyal yardım kriterlerine uygun ailelere ulaştırılan pakette bir bebeğin ve annenin ilk dönemde ihtiyaç duyabileceği tüm temel malzemeler yer alıyor. Paket içerisinde bebek bakım çantası, ateş ölçer, ıslak mendil, 1 ve 2 numara yenidoğan bezi, pişik kremi, bebek şampuanı, bebek yağı, hijyenik ped, 2’li biberon seti, emzirme örtüsü, 2’li tarak seti, göğüs pedi, bebek tırnak makası, bebek temizleme pamuğu ve bebek ağız mendili bulunuyor.

Başkan Övünç Demir: "Ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz"

Yeni çocuk sahibi olan ailelerin heyecanını paylaştıklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal belediyecilik anlayışını ilçenin her alanında hissettirmek istediklerini vurguladı. Bir bebeğin dünyaya gelişinin aileler için en özel anlardan biri olduğunu ifade eden Demir, "Biz de Torbalı Belediyesi olarak bu mutluluğu paylaşmak ve ailelerimize ilk günlerinde destek olmak istiyoruz. Paketimizin içinde bebek bakımından hijyene, beslenmeden anne ihtiyaçlarına kadar ilk dönemde gerekli olabilecek 16 farklı ürünü bir araya getirdik. Çocuklarımızın sağlıklı günlerde büyümesi ve ailelerimizin bu süreci huzurla geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başvurular internet üzerinden ve telefonla yapılıyor

Yenidoğan Destek Paketi’nden faydalanmak isteyen aileler, başvurularını yardim. torbali. bel. tr adresi üzerinden kolayca yapabiliyor. Başvuru süreci ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ayrıca Torbalı Belediyesi’nin 7/24 hizmet veren 0232 856 66 66 numaralı İletişim Merkezi’ni arayarak destek alabiliyor.