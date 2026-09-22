Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı kentin direncini artıracak kritik bir idari adımı hayata geçirdi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde benzer saha incelemeleri yapan iki ayrı yapı tek çatı altında toplandı.

Alınan kararla Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü kapatıldı. Birimin tüm görev, idari yetki ve sorumlulukları, 10 yılı aşkın süredir bu çalışmaları fiilen yürüten Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü’ne devredildi.

Masada çift başlılığa son

Düzenlemenin arkasında yatan temel gerekçe net: Bürokrasiyi azaltmak ve mükerrer işlerin önüne geçmek. İki farklı müdürlüğün aynı veya benzer teknik raporlar üzerinde ayrı ayrı çalışması, zaman kaybının yanı sıra idari koordinasyonu da zorlaştırıyordu.

Tek merkezli modele geçişle birlikte masadaki çift başlılık sona erdi. Teknik bilgi birikimi tek noktada toplandı. Karar alma mekanizmaları doğrudan hızlanacak.

Sahadaki veri imar planlarına daha hızlı yansıyacak

Zemin incelemesi ile mühendislik jeolojisi, birbirini doğrudan besleyen iki teknik disiplin. Yapılan yeni yapılanma sayesinde sahadan elde edilen zemin verileri, kentin imar ve dönüşüm planlarına çok daha seri aktarılacak.

Raporlama süreleri kısalacak. Mühendisler, jeologlar ve teknik personel aynı veri havuzunu kullanarak daha hızlı analiz üretecek.

Hizmet durmuyor, kapasite birleşiyor

Müdürlük kapatma kararı bir hizmet kısıntısı anlamına gelmiyor. Aksine mevcut teknik imkanların ve insan kaynağının daha doğru kullanılması hedefleniyor.

Kapatılan birimin üstlendiği tüm arazi, zemin ve risk tespiti faaliyetleri eksiksiz sürecek. İzmir yönetimi bu hamleyle, muhtemel bir afet öncesinde kentin zemin haritasını daha hızlı tamamlamayı ve kentsel dirençliliği en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

