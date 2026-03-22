İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dijital ulaşım uygulamalarından biri olan Dijital İzmirim Kart’a yeni bir özellik eklendi. Artık kullanıcılar kartlarına otomatik ödeme talimatı verebiliyor. Ücretsiz olarak oluşturulabilen dijital kart sayesinde toplu ulaşımda “yetersiz bakiye” sorunu ortadan kalkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin teknoloji şirketi İzmir Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen İzmirim Kart mobil uygulaması, ulaşımı daha pratik hale getirmeye devam ediyor. Fiziksel kartla aynı haklara sahip olan Dijital İzmirim Kart’a eklenen otomatik ödeme talimatı özelliğiyle kullanıcılar, bakiye bitme endişesi yaşamadan toplu taşıma araçlarını kullanabiliyor.

Dijital kart kullanımında büyük artış

İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden saniyeler içinde oluşturulabilen dijital kart ile kullanıcılar bakiye yükleyebiliyor ve QR kod ile temassız ödeme yapabiliyor. Dijital kart kullanımında son yıllarda dikkat çekici bir artış yaşandı. 2024 yılı Ocak ayında 178 bin 334 olan kullanım sayısı, 2025 yılı Ocak ayında 805 bin 657’ye yükseldi. 2026 yılı Ocak ayında ise bu sayı 2 milyon 168 bin 82’ye ulaştı. Böylece iki yıl içinde kullanım yaklaşık 12 kat arttı. Bu artışta kartın ücretsiz olması, komisyonsuz dolum imkânı, otomatik ödeme kolaylığı ve çevreci yapısı etkili oldu.

Ücretsiz ve komisyonsuz kullanım

Dijital İzmirim Kart tamamen ücretsiz oluşturulabiliyor. Kart dolumlarında herhangi bir komisyon veya ek ücret alınmıyor. Kullanıcılar yalnızca yükledikleri bakiye kadar ödeme yapıyor. Bu yönüyle sistem, şeffaf ve kullanıcı dostu bir ulaşım çözümü sunuyor.

Turistler için de pratik çözüm

İzmir’i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler de Dijital İzmirim Kart’ı kısa sürede oluşturabiliyor. Herhangi bir karta ihtiyaç duymadan mobil uygulama üzerinden dijital kart edinen kullanıcılar, toplu ulaşımda sunulan indirim ve aktarma avantajlarından yararlanabiliyor.

Ulaşımın ötesinde kullanım alanı

Dijital İzmirim Kart sadece toplu ulaşımda değil; İzmir Doğal Yaşam Parkı, Balçova Teleferik Tesisleri, akıllı tuvaletler ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti gibi birçok noktada da QR kod ile ödeme imkânı sağlıyor. Kart; tam, genç, öğretmen, basın, 60 yaş ve 65 yaş olmak üzere farklı kullanıcı tiplerinde oluşturulabiliyor.

Çevre dostu uygulama

Fiziksel kart ihtiyacını azaltan Dijital İzmirim Kart, plastik kullanımını düşürerek çevreye katkı sağlıyor. Bu yönüyle hem sürdürülebilir kent hedeflerini destekliyor hem de İzmir’in yeşil dönüşüm vizyonuna katkıda bulunuyor.