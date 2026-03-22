Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’deki deniz yaşamını yeniden canlandırmak amacıyla dikkat çekici bir projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda aylık 10 ton atık midye kabuğu, yapay resiflere dönüştürülerek İzmir Körfezi’nde yeni yaşam alanları oluşturulacak.

Körfez’de yaşam yeniden şekilleniyor

Belediyenin iştiraki İZDENİZ, İzmir merkezli ekolojik teknoloji girişimi NE-SEA ile birlikte TÜBİTAK destekli “Mavi Ekonomi İş Birliği: Atık Kabuklar Yapay Resiflerle Deniz Yaşamına Dönüşüyor” projesini başlatıyor. Proje kapsamında her ay toplanan yaklaşık 10 ton midye kabuğu işlenerek yapay resif haline getirilecek ve Körfez’de belirlenen noktalara yerleştirilecek. Böylece deniz canlıları için yeni habitatlar oluşturulması ve zayıflayan ekosistemin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yapay resiflerle biyolojik çeşitlilik artacak

NE-SEA tarafından İZDENİZ için özel olarak geliştirilen yapay resifler, özellikle kıyı kesimlerinde biyolojik çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlayacak. İlk prototipler Seferihisar açıklarında denize bırakılacak ve bu alanların deniz canlıları tarafından kullanımı anlık olarak takip edilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda sistem geliştirilerek seri üretime geçilmesi planlanıyor.

“Ekosistem için önemli bir adım”

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, projenin Körfez’in ekolojik yapısı açısından önemli olduğunu belirterek, uzun süredir deniz yaşamını canlandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yapay resiflerle yeni yaşam alanları oluşturmayı ve ekosistemin kendini yenilemesine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Marım, atık midye kabuklarının yeniden değerlendirilmesinin döngüsel ekonomi açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

“Sürdürülebilir bir yaşam altyapısı kuruyoruz”

NE-SEA kurucusu ve baş tasarımcısı Nermin Sena Özger ise projeye ilişkin yaptığı açıklamada, amaçlarının yalnızca denize bir yapı bırakmak olmadığını belirtti. Özger, atıkları değere dönüştüren, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir ekosistem altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.