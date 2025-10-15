Son Mühür - Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, 80 gramlık et dönerin 615 TL’ye satıldığı iddiası büyük yankı uyandırdı. Bir kullanıcı tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bakın tekrar söylüyorum, 80 gram et dönerin fiyatı 615 TL olamaz. 1 kilo etin fiyatı en kalitelisi bile olsa 650-700 TL bandındayken bu fiyat nasıl mümkün olabilir? Bu haksız ve haram bir kazançtır. Hiçbir resmiyeti olmadan 'serbest piyasa' bahanesiyle kafalarına göre fiyat belirliyorlar ve herkesi söğüşlüyorlar”

Farklı tepkiler geldi

Paylaşım sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları, işletme maliyetlerini — komisyon, fatura ve kira gibi giderleri — gerekçe göstererek fiyatı savunurken, birçok kişi ise döner için bu tutarın fazlasıyla yüksek olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyadaki yoğun tepkilerin ardından işletme, ürün fiyatlarında indirime gitmek zorunda kaldı. Boykot çağrısı yapıldı Fiyatlara tepki gösteren bazı kullanıcılar, ürünleri boykot etme çağrısında bulundu: “80 gram döneri 615 TL’ye satan restoran, dün gelen tepkilerden sonra bugün bütün ürünlerde %20 indirim yapmış. Demek ki tepki gösterilince fiyat düşürülebiliyormuş. Yemin ederim, herkese de söz veriyorum , sizin de desteğiniz lazım, bu ahlaksız esnaflara öyle bir ders verelim ki rezil olsunlar. Döner şu anda 100 TL olsa bile dışarıdan yemeyelim. Bu uygulamaları da boykot edelim. Pahalı fiyatlara alışıldığı için kafalarına göre zam yapıp şişirdikleri her şeyi eski haline döndürecekler, inanın bana” Birçok kullanıcı, pahalıya satılan dönerin boykot edilmesi önerisini destekledi. Restorandan ise konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.