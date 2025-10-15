İstanbul Tuzla’da bulunan bir tersanede bakım ve onarım çalışması yapılan geminin makine dairesinde şiddetli bir patlama yaşandı. Korku ve paniğe yol açan elim olayda, ne yazık ki bir işçi yaşamını yitirdi, üç çalışan ise yaralandı.

Makine dairesinde meydana gelen şiddetli patlama

Olay, Tuzla’daki faaliyette olan tersanelerden birinde, tadilat sürecindeki bir geminin makine dairesinde gerçekleşti. Henüz sebebi net olarak belirlenemeyen bir nedenle makine dairesinde büyük bir patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle birlikte bölgede büyük bir karmaşa yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine derhal çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olası yangın riskine karşı hızla önlem alırken, emniyet birimleri de çevrede güvenlik kordonu oluşturdu.

Bir can kaybı, üç yaralı hastaneye kaldırıldı

Patlamanın hemen ardından yapılan ilk müdahalelerde, dört tersane işçisinin olaydan etkilendiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki acil müdahalesine rağmen, işçilerden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer üç yaralı işçi ise, ambulanslarla hızla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgiler henüz paylaşılmazken, yetkililer olayın nasıl meydana geldiğine dair kapsamlı bir inceleme başlattı.