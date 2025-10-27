Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Tolga Özbek, serbest stil 61 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Bulgar rakibini farklı skorla mağlup etti

Milli güreşçi Tolga Özbek, bronz madalya mücadelesinde Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip’i 11-1 gibi üstün bir skorla yenerek dünya üçüncüsü oldu. Özbek’in aldığı bu galibiyet, Türkiye’ye U23 kategorisinde bir madalya daha kazandırdı.

Yarı finale kadar namağlup ilerledi

Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen Özbek, ilk turda Kazakistanlı Merey Bazarbayev’i 11-6, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Ceyhun Allshverdiyev’i 6-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde Kırgız sporcu Omurbek Asan Uluu’ya karşı mücadeleden mağlubiyetle ayrılan milli sporcu, bronz madalya şansını son maça taşıdı.

Bronz madalya Türkiye’ye geldi

Bronz madalya karşılaşmasında etkili bir güreş ortaya koyan Tolga Özbek, rakibini 11-1 teknik üstünlükle yenerek podyuma çıkmayı başardı. Bu sonuçla milli sporcu, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamladı.