Manifest grubunun menajeri Tolga Akış, medya ve dijital içerik sektöründe tanınan bir yapımcı, menajer ve girişimci. 1984 yılında Bursa’da doğdu, üniversite eğitimi için İstanbul’a taşındı ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Medya kariyerine televizyon prodüksiyonlarıyla başladıktan sonra reklam, dijital ajans ve müzik sektöründe birçok sanatçının kariyerini yönetti; Hypers Fikir Liderleri İletişim AŞ’nin kurucusu ve CEO’su olarak profesyonel hayatını sürdürüyor.

Tolga Akış kimdir?

Tolga Akış, genç yaşta medya sektörünün farklı alanlarında çalışma fırsatı buldu. Üniversite yıllarından itibaren Rock’n Coke gibi büyük organizasyonlarda çeşitli görevler üstlendi ve kısa sürede reklam ajanslarında yükseldi. Pozitif ekibiyle, Beşiktaş Kültür Merkezi ve Rafineri gibi kurumlarda pazarlama, iletişim ve proje yönetimi pozisyonlarında çalıştı. 2017’de dijital reklam, içerik üretimi ve sanatçı menajerliği alanlarında faaliyet gösteren kendi medya ajansını kurdu. Zeynep Bastık, Manifest gibi müzik ve sosyal medya fenomenlerinin kariyer yönetimini üstlendi. Yarışma programlarında jüri üyeliği ve yapımcılık deneyimi de bulunan Akış, YouTube’da yayınlanan Big5 Türkiye gibi projelerde hem yapımcı hem jüri olarak yer aldı.

Tolga Akış kaç yaşında, nereli?

Tolga Akış, 1984 doğumlu ve 2025 itibarıyla 41 yaşında. Aslen Bursalı olan Akış, yükseköğrenim için İstanbul’a taşındı ve kariyerinin büyük bölümünü bu şehirde geçirdi. Dijital medya, reklamcılık ve müzik endüstrisinde sayısız projeye imza atarken sanatçıların marka iş birlikleri ve içerik yönetimlerinde öncü bir rol üstlendi.

Tolga Akış, özel hayatında ilk evliliğini 2021’de şarkıcı Zeynep Bastık ile yaptı, bu evlilik 2022’de sona erdi. Son dönemde sosyal medya içerik üreticisi Gizem Kaya ile birlikte Lizbon’da evlilik teklifiyle gündem oldu. Akış, ajansı ve yönetimini üstlendiği sanatçılar ile dijital medya dünyasında aktif bir pozisyona sahip, hem yenilikçi projeler hem sanat yönetimiyle sektörün önemli figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.