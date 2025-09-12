Ömer Saçaklıoğlu, 1958 yılında Şanlıurfa’da doğan Türk iş insanı, girişimci ve inşaat sektörünün önemli yatırımcılarından biri. Özellikle Metal Yapı Konut şirketinin kurucusu ve sahibi olarak İstanbul’da gayrimenkul, tekstil, enerji ve akaryakıt sektörlerinde büyük projelere imza attı. Saçaklıoğlu, ticarete genç yaşta başladı; ailesinin İstanbul’a taşınmasının ardından Aygaz bayiliği ve Anadolu’da likit gaz taşımacılığı ile önemli gelirler sağladı ve bu sermaye ile İstanbul’un farklı bölgelerinde arsa yatırımları gerçekleştirdi.

Ömer Saçaklıoğlu kimdir?

Saçaklıoğlu ailesinin Şanlıurfa’da et imalathaneleri ve ticari işletmeleri bulunuyordu; aile sonradan İstanbul’a gelerek burada işlerini büyüttü. Ömer Saçaklıoğlu, 1980 yılında Florya’da ilk apartman inşaatını yaptı ve hızla inşaat sektörünün önemli aktörlerinden biri haline geldi. Metal Yapı Konut ile Kemerburgaz, Göktürk, Küçükçekmece, Bayrampaşa gibi bölgelerde Blue Lake, Real Life, İstanbul Tower, Arcadium Life, Dap Teras Kule gibi büyük projelere liderlik etti. Şirketinin yanı sıra kuyumculuk, tekstil ve enerji sektörlerinde de yatırımlar yaptı.

Eğitime ve gayrimenkule yatırımları

2016 yılında Doğa Okulları’nı eski sahibi Fethi Şimşek’ten satın alarak eğitim sektörüne girdi. O dönemde eğitim alanında iddialı projeler ve büyüme planları açıkladı. Ancak Doğa Okulları, finansal sıkıntılar ve maaş ödemelerinde yaşanan sorunlar yüzünden 2020 yılı başında İTÜ Vakfı’na devredildi. Aynı zamanda birçok büyük gayrimenkul projesinde yatırım ve inşaat faaliyetleri yürütmeye devam etti.

Ölümü ve miras süreci

Ömer Saçaklıoğlu, 4 Temmuz 2020’de vefat etti. Vefatından sonra mirası, gayrimenkul projeleri ve geçmişteki büyük ticari hamleleriyle gündeme geldi. Bu dönemde geniş ailesi, büyük miras davası, icra takipleri ve kamuoyunda dikkat çeken çeşitli tartışmalar yaşandı. Saçaklıoğlu'nun iş dünyasında başarılarının yanı sıra son yıllarda isim yapmış inşaat, eğitim ve gayrimenkul şirketleri ile öne çıktığı biliniyor.

Ömer Saçaklıoğlu, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul projelerine imza atan, Doğa Koleji ve Metal Yapı Konut markalarıyla tanınan girişimci bir iş adamı olarak anılmaktadır. Şanlıurfa’dan İstanbul’a uzanan iş yolculuğu, gayrimenkul sektöründeki vizyoner çalışmaları ve eğitim alanındaki kısa süreli iş ortaklıklarıyla Türkiye’de iş dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.