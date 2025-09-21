Osman Günden/Son Mühür-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’ye karşı yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili şunları paylaştı:

39 operasyon düzenlendi

97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı

16 kişi tutuklandı

27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı

Kabine döneminde toplam operasyon sayısı

Bakan Yerlikaya, kabine döneminde FETÖ’ye yönelik toplam operasyon sayısının 11 bin 667 olduğunu açıkladı. Bu operasyonlarda:

19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı

3 bin 512 kişi tutuklandı

4 bin 41 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ve jandarmayı tebrik ederek, “Allah ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında, devletin birliği ve vatandaşların huzurunu hedef alan örgütlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Su uyur, FETÖVARİ örgütler uyumaz!”