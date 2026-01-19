Son Mühür / Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir’in Menemen ilçesi Doğa Mahallesi’nde 6 etap halinde planlanan büyük ölçekli konut projesinin 6. etabı için ihaleye çıkıyor. İzmir’in kuzeyinde planlanan yerleşim alanının son etabını kapsayan yapım işi kapsamında, konutların yanı sıra ticaret ve ibadet alanları da inşa edilecek. TOKİ tarafından ihaleye çıkarılacak olan “İzmir İli Menemen İlçesi Doğa Mahallesi 6. Etap 820 Adet Konut, 1 Adet 6 Dükkânlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin teklifler yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda alınacak.

İhale, yarın saat 14.00’te yapılacak. E-tekliflerin açılması işlemi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Ankara Çankaya’da bulunan Bilkent Plaza B1 Blok’taki toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhale dokümanlarına EKAP üzerinden erişilebilecek.

Bir ticaret merkezi bir de cami var

İhale konusu iş kapsamında, İzmir’in Menemen ilçesi Doğa Mahallesi sınırları içinde yer alan 6. etapta toplam 820 adet konutun inşa edilmesi planlanıyor. Projede ayrıca 6 dükkandan oluşan bir ticaret merkezi ile bir cami de yer alacak. Konutların tünel kalıp sistemiyle, ticaret merkezi ve caminin ise konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılması öngörülüyor. Yapım işi, bu yapıların yanı sıra etap genelini kapsayan altyapı imalatları ve çevre düzenlemesi çalışmalarını da içeriyor.

Yer tesliminden itibaren 650 takvim günü!

Yapım işinin uygulanacağı yer İzmir ili Menemen ilçesi olarak belirtilirken, işin süresi yer tesliminden itibaren 650 takvim günü olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak.

TOKİ’nin aynı proje kapsamında 5. Etap 647 Adet Konut ve 1 Adet 24 Derslikli Lise İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.