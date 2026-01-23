Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Nevşehir için başvuru yapan vatandaşlar kura çekiliş takvimine yoğunlaştı. Nevşehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı. Peki, TOKİ Nevşehir kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

TOKİ Nevşehir kura çekilişi ne zaman?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir'de toplam 2 bin 368 konut inşa edilecek. TOKİ, Nevşehir için kura çekiliş tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak tüm kura çekilişlerinin 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor.

Nevşehir TOKİ kurasına katılacak hak sahipleri ile başvurusu reddedilen vatandaşların isimleri TOKİ'nin resmi sitesinde yayımlandı.

Nevşehir'de hangi ilçelerde konut yapılacak?

TOKİ'nin resmi verilerine göre Nevşehir'de 17 farklı proje kapsamında konut inşa edilecek:

Merkez: 600 konut (Emlak Katılım Bankası)

600 konut (Emlak Katılım Bankası) Merkez Göreme: 300 konut

300 konut Merkez Kavak: 94 konut

94 konut Merkez Kaymaklı: 50 konut

50 konut Merkez Sulusaray: 43 konut

43 konut Acıgöl: 100 konut

100 konut Acıgöl Karapınar: 101 konut

101 konut Avanos: 189 konut

189 konut Avanos Özkonak: 79 konut

79 konut Avanos Kalaba: 50 konut

50 konut Avanos Türkeli (Çalış): 63 konut

63 konut Derinkuyu: 120 konut

120 konut Gülşehir: 200 konut

200 konut Hacıbektaş: 100 konut

100 konut Kozaklı: 100 konut

100 konut Ürgüp: 100 konut

100 konut Ürgüp (Ortahisar): 79 konut

TOKİ başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Nevşehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listeleri TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden açıklandı. Vatandaşlar başvuru durumlarını şu adımları izleyerek öğrenebilir:

talep.toki.gov.tr/500binkonut adresine giriş yapın İller listesinden Nevşehir'i seçin İlgili projeyi bulun "Kabul" veya "Red" listelerini kontrol edin

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra sonuçlar e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.

TOKİ 500 bin konut kura takvimi nasıl işliyor?

TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu hafta gerçekleşen ve gerçekleşecek kura çekimleri:

23 Ocak Cuma: Manisa (7.459 konut), Kastamonu (2.380 konut), Sivas (3.904 konut)

Manisa (7.459 konut), Kastamonu (2.380 konut), Sivas (3.904 konut) 24 Ocak Cumartesi: Aydın (6.973 konut)

Aydın (6.973 konut) 25 Ocak Pazar: Giresun (1.676 konut)

Şubat ayında ise Ankara, Bursa, Konya, İzmir gibi büyük illerin kura çekimleri yapılacak. İstanbul kura çekilişinin Mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Konutlar ne zaman teslim edilecek?

TOKİ tarafından açıklanan takvime göre konutların ilk teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Konutlar 1+1 ve 2+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

TOKİ Nevşehir başvuru listesi sorgulama

Nevşehir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesine ulaşmak için TOKİ Nevşehir sayfasını ziyaret edebilirsiniz.