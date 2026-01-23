Kayıt yenileme süreci 20 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 2 Şubat 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecek. Süreyi kaçıran öğrenciler, 2. dönem sınavlarına katılma hakkını kaybedecek. Peki AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücret ne kadar ve 2. dönem sınav tarihleri ne zaman?

AÖL kayıt yenileme tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda öğrencilik durumu beklemeli ya da kayıt yenilememiş olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak - 2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

Bu doğrultuda AÖL 2. dönem sınavlarına girebilmek için öğrencilerin, 2 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini mutlaka tamamlamaları gerekiyor.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor. Sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin, kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmesi önemli.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler, bağlı bulundukları Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.

AÖL kayıt yenileme adımları

Öğrenciler kayıt yenileme işlemi için şu adımları takip etmeli:

Sınav katılım ücretini belirlenen banka hesaplarına yatırın Ücret yatırıldıktan sonraki iş günü sistem otomatik kayıt yenileyecek Kayıt yenileme durumunuzu AÖL resmi sitesinden kontrol edin Otomatik kayıt yapılmadıysa Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurun

AÖL sınav katılım ücreti ne kadar?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için AÖL sınav katılım ücreti 750 TL olarak belirlendi. Öğrencilerin bu ücreti belirlenen son tarihe kadar yatırması gerekiyor.

AÖL 2. dönem sınav tarihleri

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre AÖL 2. dönem sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınavlara girebilmesi için kayıt yenileme işlemlerini mutlaka tamamlamış olması gerekiyor.

Kimler kayıt yenilemeli?

Aşağıdaki durumlarda olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapması zorunlu:

Öğrencilik durumu "beklemeli" olanlar

Daha önce kayıt yenilememiş olanlar

dönem sınav sonuçlarına göre mezun olmayan tüm öğrenciler



Mezun olan öğrencilerin kayıt yenileme yapmasına gerek bulunmuyor.

Kayıt yenileme kılavuzu

Detaylı bilgi ve kayıt yenileme kılavuzu için MEB Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesi olan aol.meb.gov.tr adresi ziyaret edilebilir. Kılavuzda ödeme yapılacak banka hesap bilgileri, gerekli belgeler ve işlem adımları yer alıyor.

Önemli hatırlatmalar

Kayıt yenileme son günü: 2 Şubat 2026 Pazartesi (mesai bitimi)

Sınav katılım ücreti: 750 TL

dönem sınav tarihleri: 14-15 Mart 2026

Ücret yatırıldıktan sonra sistem otomatik kayıt yeniler

Sorun yaşanması halinde Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurulmalı

Öğrencilerin son güne bırakmadan kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması, olası aksaklıkların önüne geçmek açısından önem taşıyor.