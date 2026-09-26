TOKİ kiralık sosyal konut teslimleri için geri sayım sürerken, şartları taşıyan yurttaşlar ekim ayı içerisinde hem kura heyecanı yaşayacak hem de yeni yuvalarının anahtarlarını teslim alacak. Metropoldeki fahiş kira baskısını kırmayı hedefleyen proje, piyasanın oldukça altında seyreden başlangıç bedelleriyle kiracıların sırtındaki ağır yükü hafifletiyor.

Dört ayrı bölgede belirlenen 1.071 konut için hak sahipleri netleşecek. İstanbul genelinde evi bulunmayan aileler bu haktan yararlanıyor.

TOKİ kiralık konut kura çekimi ve teslimler ne zaman yapılacak?

Bakanlığın resmi açıklamasına göre kura çekimi ve 1.071 konutun anahtar teslimleri Ekim 2026 ayı içerisinde başlayacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişle beraber kazanan yurttaşlar, vakit kaybetmeden yeni yuvalarına yerleşme imkanına kavuşacak.

İlk adım tamamlandı. Bakan Kurum sosyal medya mesajında yuvaların İstanbulluları beklediğini vurgularken, başvuruları titizlikle süzülen vatandaşların isim listeleri ilan edilince kura günleri netlik kazanacak.

Daire tiplerine göre başlangıç kiraları ve kontenjan dağılımı

Projeye ayrılan konutlarda genç evlilerden çok çocuklu ailelere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden daire modelleri hazırlandı. Anadolu ve Avrupa yakasında yer alan ilçelere göre ayrılan kontenjanlar ve başlangıç bedelleri şu şekilde netleşti:

Konut Tipi ve Bölge Daire Sayısı Başlangıç Kirası 1+1 Daireler 360 Adet (Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu) 10.000 TL 2+1 Daireler 330 Adet (Maltepe, Tuzla, Kartal) 12.000 TL 3+1 Daireler 291 Adet (Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar) 15.000 TL 4+1 Daireler 90 Adet (Arnavutköy) 18.000 TL

Süreç hakkında güncel aşamaları yakından izlemek isteyen vatandaşlar, Türkiye genelindeki diğer projelerde olduğu gibi TOKİ projeleri ve teslim duyuruları sayfasındaki benzer rehberlerden de yararlanabiliyor. Başvurusu kabul edilen adaylar yalnızca ikamet şartı aranan İstanbul sınırları dahilindeki evlere taşınabilecek.

Sabit kira güvencesi ve tahsis süresinin detayları

Evlere yerleşen yurttaşlar ilk on iki ay boyunca herhangi bir kira artışıyla karşılaşmayacak. Bu bir yıllık koruma kalkanının tamamlanmasının ardından gelen ilk ocak ayında ise artışlar tüketici fiyat endeksi oranına göre hesaplanacak.

Hak sahipliği azami üç yıl sürecek. Konutların kira ödemeleri teslim tarihini izleyen ayın yirmisinde başlayacak. Üç yıllık oturum sürecinde kendi adına ev satın alan kişiler tahsis edilen sosyal konutu idareye boşaltmakla yükümlü tutulacak.