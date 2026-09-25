Tera Portföy tarafından yönetilen TLY fonunun TEFAS’a açılmasından önce fonda bulunan 11 yatırımcı ve şirkete ilişkin pay dağılımı paylaşıldı.

Listede Akif Dağdelen, Ali Yürüdü, Dilara Tezmen, Ethem Umut Beytorun, İhsan Çimen, Sinan Tezmen, Türker Vancı, Uğur Sungar ve Ümit Aydın isimleri bulunuyor.

Gerçek kişi yatırımcıların fondaki payları yüzde 0,00 ile yüzde 0,15 arasında değişiyor.

En yüksek pay iki şirkette

Fonun TEFAS öncesindeki dağılımında en yüksek pay iki şirkette.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin payı yüzde 76,20, Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin payı ise yüzde 23,18 olarak listelendi.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. için ayrıca 2 milyon 920 bin 391 bakiye olduğu belirtildi.

Gerçek kişi payları

Tera Portföy’ün TLY fonunun TEFAS’a açılmasından önce fonda bulunan 11 kişinin ismi ve şirketleri:

• Akif Dağdelen — %0,00 pay

• Ali Yürüdü — %0,04 pay

• Dilara Tezmen — %0,14 pay

• Ethem Umut Beytorun — %0,00 pay

• İhsan Çimen — %0,15 pay

• Sinan Tezmen — %0,07 pay

• Türker Vancı — %0,04 pay

• Uğur Sungar — %0,05 pay

• Ümit Aydın — %0,12 pay

Şirketler tarafında ise Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yüzde 76,20 pay, Tera Portföy Yönetimi A.Ş.yüzde 23,18 pay ve 2.920.391 bakiye ile listede yer alıyor.