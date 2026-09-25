Ekim ayı kira zammı tavanı, Türk Borçlar Kanunu gereğince hesaplanan 12 aylık tüketici fiyat endeksi ortalamasıyla kesinlik kazanacak. Taraflar, uzlaşma masasına oturmadan evvel devletin çizeceği resmi sınırı beklemeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda yüzde 25'lik yasal sınır uygulamasının sona ermesiyle birlikte tamamen enflasyon ortalamalarına dönüldü. Piyasadaki fiyat dengesini gözeten taraflar, bütçelerini sarsmayacak orta bir yolda buluşmayı umut ediyor.

TÜİK eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Ekim 2026 kira artış oranını belirleyecek olan Eylül ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Resmi bültenin sisteme düşmesiyle hem aylık ve yıllık enflasyon hem de kira kontratlarına uygulanacak azami zam sınırı aynı anda netleşecek.

Takvim gereği her ayın üçüncü günü paylaşılan bülten, ekim ayının ilk hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ilk iş gününde kamuoyuna duyurulacak. Sabah saatlerinde açıklanacak rakamlar ev sahipleri ile kiracılar arasındaki yeni kira pazarlıklarının başlangıç noktasını oluşturacak.

Olası zam oranları ve kira hesaplama tablosu

Bir önceki ay açıklanan ağustos verilerinde 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,79 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistlerin eylül ayı beklentilerine bakıldığında ekim kontratlarında tavan zam oranının yüzde 30,50 ile yüzde 32,50 aralığında şekillenmesi kuvvetle muhtemel görülüyor.

Mevcut kira tutarı Yüzde 31,50 zam farkı Yeni tahmini kira bedeli 15.000 TL 4.725 TL 19.725 TL 20.000 TL 6.300 TL 26.300 TL 25.000 TL 7.875 TL 32.875 TL 30.000 TL 9.450 TL 39.450 TL

Mevzuata göre ev sahipleri belirlenen bu tavan oranının üzerinde tek taraflı zam talep edemiyor. Kiracı ile mülk sahibi aralarında anlaştığı takdirde bu oranın altında bir artış oranı üzerinde mutabakat sağlayabiliyor.

Yasal sınırın işleyişi ve tarafların hakları

Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesi uyarınca belirlenen kira artış tavanı hem konut hem de çatılı iş yeri kiralarını kapsıyor. Hesaplamalarda aylık ya da yıllık enflasyon değil, son 12 ayın ortalamaları esas alınıyor.

Yasal tavanı aşan zam talepleri hukuken geçersiz sayılıyor. Anlaşmazlık yaşayan taraflar mahkeme kapısını çalmadan önce zorunlu arabuluculuk bürolarına başvurarak meseleyi sulh yoluyla çözüme kavuşturabiliyor.