TOKİ kiralık sosyal konut Maltepe Tuzla ve Kartal mahalleleri, uygun fiyatlı güvenli barınma imkanı arayan dar gelirli ailelerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. İdarenin açıkladığı resmi planlamada üç ilçeyi içine alan ikinci hizmet havuzu, kentsel dönüşüm sahalarındaki modern rezerv blokları kiracı adaylarıyla buluşturuyor.

Dar gelirliye can suyu olacak projede evler piyasa rayicinin çok altında kiraya verilecek. Üç yıl süreyle kiralanacak daireler, noter kurasının ardından anahtar teslimiyle oturuma açılacak.

Maltepe, Tuzla ve Kartal'da TOKİ kiralık konutlar nerede olacak?

TOKİ'nin Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerini kapsayan ikinci grup kiralık sosyal konut projesinde daireler, öncelikli olarak Maltepe Atışokulu ile Gülsuyu İETT Blokları mevkii ve çevre rezerv alanlarında hak sahiplerine sunulacak. Tuzla ve Kartal bölgesinde ise idarenin dönüşüm aksında ürettiği sağlam konut havuzları doğrudan tahsis sürecine dahil ediliyor.

Lokasyonlar titizlikle belirlendi. Ulaşım hatlarına yakınlığıyla avantaj sağlayan bu noktalarda inşa edilen binalar, depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle güvenli bir yuva vadediyor.

Anadolu Yakası kiralık sosyal konut kontenjanı ve kira tablosu

Anadolu Yakası'ndaki ikinci etap dağıtımında toplam 330 konutluk dev bir kontenjan ayrıldı. Daire büyüklüklerine göre belirlenen kira bedelleri, dar gelirlinin bütçesini sarsmayacak şekilde piyasa şartlarının neredeyse yarı fiyatına denk geliyor.

Bölge ve İlçe Odak Mevkii Kontenjan Başlangıç Kirası Maltepe Atışokulu ve Gülsuyu 330 Daire (Havuz) 10.000 - 18.000 TL Kartal Rezerv Dönüşüm Alanı Havuz Kontenjanı 10.000 - 18.000 TL Tuzla Aydınlı Rezerv Hattı Havuz Kontenjanı 10.000 - 18.000 TL

Cebi yakmayan kira tarifesi uygulanacak. Konutların büyüklüğüne göre 10 bin liradan başlayan aylık kiralar en fazla 18 bin lira seviyesine kadar çıkıyor.

Üç yıllık tahsis modeli ve başvuru şartları

Sözleşmeler azami üç yıl süreli imzalanacak ve tahsis edilen konutlar kesinlikle üçüncü şahıslara devredilemeyecek veya alt kiraya verilemeyecek. İstanbul genelinde kiralık konut adımları hız kazanırken TOKİ'nin resmi portalı üzerinden kendi illerindeki kura takvimini yakından takip edebiliyor.

Gözler noter çekilişine çevrildi. Başvuru süreci kapanır kapanmaz kura takvimi ilan edilecek ve asil talihliler üç yıl boyunca kafaları rahat şekilde sıcak yuvalarında oturma şansı bulacak.