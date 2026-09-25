Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren finansal teşvik yarışında sonbahar dönemi rakamları netleşti. Kurumlar, üç senelik maaş sözleşmesini kendi bünyelerine alan veya süresi dolduğu için anlaşmasını tazeleyen müşterilerine yönelik ödenekleri eylül ayı itibarıyla yukarı yönlü revize etti.

EMEKLİ MAAŞINI TAŞIYANLARA VEYA TAAHHÜT YENİLEYENLERE 35 BİN LİRAYA VARAN KAZANÇ

Sadece çıplak maaş transferiyle sınırlı kalmayan yeni nesil sözleşmeler, bankacılık ürünlerinin aktif kullanılmasıyla birlikte büyük avantajlar barındırıyor. Söz konusu tutarlar; fatura ödemesi, kredili mevduat hesabı (KMH) ve sigorta ürünlerinin sisteme dahil edilmesiyle birlikte rekor seviye olan 35.000 TL bandına kadar ulaşıyor.

YAPI KREDİ VE İŞ BANKASI EYLÜL 2026 KAMPANYALARI NE KADAR ÖDÜYOR?

Yapı Kredi cephesinde 19 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2026 gününe kadar geçerliliğini koruyan programda tavan tutar 30.000 TL olarak duyuruldu. Kurum, aylık net geliri 9.999 TL'nin altında kalanlara 6.250 TL öderken; 10.000 - 14.999 TL grubuna 10.000 TL, 15.000 - 19.999 TL aralığına 12.500 TL, 20.000 TL ve üstündeki gelirlere ise 15.000 TL doğrudan nakit desteği sağlıyor. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 60 günlük periyotta iki adet yeni fatura ödemesinin sisteme tanımlanması durumunda, maaş dilimine göre ekstra 2.000 TL ile 5.000 TL arası ek gelir hesaba yatırılıyor.

İş Bankası ise 1 - 30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan teklifinde çıtayı 25.000 TL noktasına taşıdı. Kampanyaya yeni katılanların yanı sıra mevcut anlaşmasını tazeleyen Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'lılar da bu ödemeden faydalanabiliyor.

GARANTİ BBVA, QNB VE DENİZBANK KAZANÇ TABLOSUNDA SON DURUM NE?

Garanti BBVA şubelerinden 1 - 30 Eylül 2026 aralığında işlem yapanlara 15.000 TL standart nakdin yanında 10.000 TL'lik harcama bonusu tanımlanarak toplam bakiye 25.000 TL'ye çıkartılıyor. Müşteriler; Paracard veya Bonus Kart ile yapacakları 2.000 TL tutarındaki alışverişten 6.000 TL, Avans Hesap üzerinden gerçekleştirecekleri 2.000 TL'lik harcamadan 2.000 TL ve oluşturulacak yeni sigorta poliçesinden yine 2.000 TL bonus hakkı kazanıyor.

DenizBank kanadında 11 Haziran 2026 tarihinde devreye alınan ve 30 Eylül 2026'da bitecek uygulamanın üst sınırı 30.000 TL'yi buluyor. Burada kök ödeme 12.000 TL olarak belirlenirken; iki otomatik ödeme emri, aktif kredi kartı sahipliği ve KMH kullanım şartlarının tümü karşılandığında 18.000 TL'lik ek fırsat devreye giriyor. QNB'nin 22 Nisan 2026'dan itibaren sürdürdüğü üç yıllık kontrat teklifi ise 20.000 TL limitine kadar dayanıyor.

ŞEKERBANK VE ING ÜZERİNDEN MAKSİMUM NAKİT AVANTAJI NASIL SAĞLANIR?

Piyasadaki en yüksek rakamlardan birini sunan Şekerbank, yan şartların tamamlanmasıyla 35.000 TL'lik dev bir hacme ulaşıyor. Bu rakama erişmek için temel ödemenin yanı sıra vadesiz hesap, fatura emri, KMH, kredi kartı harcama limiti ve sigorta hizmetlerinden eş zamanlı yararlanmak gerekiyor.

Diğer taraftan ING, SGK çatısı altındaki tüm gruplara koşulsuz 15.000 TL peşin ödeme çıkartıyor. İlave nakit opsiyonlarının da sözleşmeye dahil edilmesiyle beraber ING müşterilerinin ulaştığı nihai tutar 32.000 TL seviyesini görüyor. Bütün kurumlarda ortak kural olarak, üç yıl boyunca kurumda kalma taahhüdünün eksiksiz yerine getirilmesi isteniyor.