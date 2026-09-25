Gram altın fiyatındaki düşüşün küresel piyasalardaki gelişmelerin bir sonucu olduğunu belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kapalıçarşı’da fiziki gram altının 6 bin 710 TL seviyesine gerilemesini dört temel gelişmeyle ilişkili olduğunu söyledi.

4 etkili neden

Tv100 kanalında katıldığı programda altının düşüşü üzerine değerlendirmelerde bulunan Memiş, düşüşte “Fed’in faiz artırım ihtimalinin güçlenmesi” nin, ABD tahvil faizlerinin yüzde 5’in üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaşmasının, dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde kalmasının ve petrol fiyatlarının 104 dolara yükselerek yüzde 4 değer kazanmasının etkili olduğunu ileri sürdü.

Altının hareketliliğinde ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentilerin öne çıkan neden olduğunu vurgulayan Memiş, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksinin güçlü seyrinin de değerli metal üzerinde baskı oluşturan gelişmeler arasında olduğunu söyledi.

İslam Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de baskı altında kalabileceğini söylerken, özellikle küresel gelişmelerin seyrinin fiyatlar açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Yıl sonuna kadar sürebilir

Memiş’e göre ateşkes ya da anlaşma yönünde yeni bir gelişme yaşanmadığı takdirde altının yılı baskı altında geçirme ihtimali bulunuyor.