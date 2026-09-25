Tüketici Fiyat Endeksi'nin sonbaharın ilk ayında çizeceği grafik, milyonlarca vatandaşın ekonomik planlamasında kritik bir rol üstleniyor. Son verilerin yayımlanmasıyla beraber gayrimenkul sektöründen çalışma hayatındaki ücretlendirmelere kadar geniş bir yelpazede yeni dönemin mali haritası çizilmiş olacak.

TÜİK EYLÜL 2026 ENFLASYON RAKAMLARINI HANGİ GÜN DUYURACAK?

Normal şartlarda Türkiye İstatistik Kurumu fiyat endekslerini takip eden ayın üçüncü gününde yayımlıyor. Fakat 2026 yılı takviminde 3 Ekim tarihinin hafta sonuna (Cumartesi) denk gelmesi sebebiyle resmi prosedürde takvim kaymasına gidildi. Kurumun yayımladığı veri gündemine göre, eylül ayına ait aylık ve yıllık değişim oranları 5 Ekim 2026 Pazartesi sabahı tam 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİNDE GELECEK 12 AYIN HEDEFLERİ NE OLDU?

Resmi kurumun ilan edeceği nihai sonuçlar öncesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazırladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporu piyasalara önemli bir öncü gösterge sundu. Yayımlanan tabloya göre, önümüzdeki 12 aylık periyotta fiyat artışlarının yavaşlayacağını öngören hanehalkı oranı 0,60 puanlık düşüşle yüzde 16,25'e geriledi.

Araştırmaya katılan gruplar bazında incelendiğinde ise şu projeksiyonlar ortaya çıktı:

Piyasa Katılımcıları: Bir önceki aya kıyasla 0,01 puanlık sınırlı bir yükseliş yaşandı ve 12 ay sonrası için hedef yüzde 23,70 olarak kayıtlara geçti.

Hanehalkı: 0,02 puanlık bir artış gösteren bu kesimin gelecek bir yıllık süreçteki enflasyon tahmini yüzde 45,60 seviyesine ulaştı.

Reel Sektör: Trendin tersine 0,30 puanlık düşüş kaydedilen bu grupta oran yüzde 32,50 bandına indi.

EKİM KİRA SÖZLEŞMELERİ VE OCAK MEMUR ZAMMI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla ekrana yansıyacak olan oranlar, sadece makroekonomik gidişatı değil doğrudan hanelerin bütçesini de tayin edecek. Gayrimenkul sahipleri ile kiracılar, kontratlarını TÜFE'nin 12 aylık ortalamalarına göre revize edecekler. Eş zamanlı olarak açıklanacak olan bu endeks; memurlar, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının ocak ayındaki enflasyon farkı ile maaş katsayı hesaplamalarında ana parametrelerden birini oluşturacak.