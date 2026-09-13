Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için başlatılan kiralık sosyal konut projesinde takvim netleşti. İlk etapta 1.071, toplamda ise 15 bin konutun 3 yıllığına kiralanacağı proje, İstanbul'da uygun fiyatlı barınma arayan binlerce ailenin gündemine oturdu.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül ile 25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilecektir. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk etapta hazır olan 1.071 konut ekim ayında çekilecek kura ile hak sahiplerine teslim edilecektir. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak olup, bu sürenin bitiminde evler kura yöntemiyle yeni hak sahiplerine devredilecektir.

TOKİ KİRALIK EV BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kiralık sosyal konut projesine dahil olmak isteyen vatandaşların belirli kriterleri eksiksiz şekilde sağlaması gerekmektedir. TOKİ tarafından açıklanan başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş ve evli olmak,

En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması,

Aylık hane halkı net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması.

AYLIK KİRA BEDELLERİ NE KADAR VE HANGİ İLÇELERDE YER ALACAK?

Kiralık sosyal konutlarda aylık ödeme bedelleri dairenin büyüklüğüne ve oda sayısına göre değişiklik göstermektedir. Açıklanan başlangıç fiyatlarına göre kiralar şu şekildedir:

1+1 Konutlar: 10.000 TL

2+1 Konutlar: 12.000 TL

3+1 Konutlar: 15.000 TL

4+1 Konutlar: 18.000 TL

Projenin ilk etabında teslim edilecek konutlar İstanbul'un 12 farklı ilçesinde yer alacaktır. Bu ilçeler; Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, Maltepe, Tuzla, Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ve Arnavutköy olarak belirlenmiştir.

BAKAN KURUM TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT ÖRNEK DAİRELERİNİ PAYLAŞTI

Projeye başvuru yapmayı planlayan vatandaşların en çok merak ettiği "TOKİ kiralık evleri nasıl olacak?" sorusu da yanıt buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir ilçesinde yer alan örnek kiralık sosyal konutun görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Dairelerin iç tasarımının, mutfak ve salon detaylarının ilk kez gösterildiği tanıtım videosu, barınma ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.