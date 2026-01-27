Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan kura takvimine göre bu hafta toplam 9 ilde çekiliş yapılacak. Kilis, bu haftanın ilk kura çekimi yapılacak ili olarak öne çıkıyor. TOKİ Kilis kura sonuçları, çekilişin ardından aynı gün içinde açıklanacak ve vatandaşlar e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.

TOKİ Kilis kura çekilişi saat kaçta başlayacak?

TOKİ Kilis kura çekilişinin tam saati henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da önceki çekilişler genellikle sabah 11.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Kilis'te yapılacak çekiliş de noter gözetiminde yapılacak ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Başvuru yapan vatandaşlar, çekilişi anlık olarak takip edebilecek.

TOKİ Kilis konut dağılımı nasıl olacak?

Kilis merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 1.170 konut, şehrin farklı bölgelerine dağıtılacak. Konutlar 1+1 ve 2+1 seçenekleriyle sunulacak. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan bu konutlar, depreme dayanıklı yapı standartlarına uygun olarak inşa edilecek. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve çok çocuklu ailelere özel kontenjanlar ayrıldı.

TOKİ Kilis kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ Kilis kura sonuçları için iki farklı sorgulama yöntemi bulunuyor:

e-Devlet sistemi: Vatandaşlar T.C. kimlik numarası ile www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulama yapabilir

Vatandaşlar T.C. kimlik numarası ile www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulama yapabilir TOKİ resmi sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki kura sonuçları sayfasından isim listelerine ulaşılabilir

Asil ve yedek listeler, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra yayımlanacak. Kurada hak sahibi olamayanlar ise başvuru bedellerini kura tarihinden 5 iş günü sonra bankadan geri alabilecek.

Kilis hakkında kısa bilgi

Kilis, Türkiye'nin güneydoğusunda Suriye sınırında yer alan stratejik bir şehirdir. İlin nüfusu 156.739 olup doğu, batı ve kuzeyinde Gaziantep, güneyinde ise Suriye yer almaktadır. Suriye ile komşu olan Kilis'in tarihi M.Ö. 3 bin yıllarına kadar uzanmaktadır.

1995 yılında il ilan edilen Kilis, tarihi, stratejik konumu ve sosyoekonomik özellikleri nedeniyle Türkiye'nin 79. ili oldu. Şehir, zengin kültürel mirası ve geleneksel mutfağıyla bilinir. Katmer, menengiç kahvesi, zahter ve horoz karası kuru üzümü kentin en meşhur lezzetleri arasında yer alıyor.