İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen bir "yasaklı madde" dosyası kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere yönelik adli süreçte kritik bir aşama geride bırakıldı. Aralarında sinema ve dizi dünyasının dikkat çeken isimlerinden Çağla Boz’un da bulunduğu sekiz şüpheli hakkında başlatılan tahkikat, yargı makamlarının talimatıyla bilimsel bir boyuta taşındı. Soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla şüphelilerden alınan biyolojik örnekler, uzman görüşü ve teknik analiz için Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek mercek altına alındı.

Adli Tıp Kurumu’ndaki titiz analiz süreci tamamlandı

Yürütülen adli soruşturma çerçevesinde, aralarında oyuncu Çağla Boz’un da yer aldığı sekiz kişilik gruptan saç, idrar ve kan numuneleri toplandı. Zehirli madde kullanımına dair somut delillerin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilen bu işlemde, laboratuvar ortamında ileri teknoloji cihazlarla kapsamlı testler yapıldı. Uzmanların günlerce süren incelemeleri sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına sunulmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Yapılan tetkikler, şüphelilerin biyolojik geçmişindeki kimyasal izleri tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Üç isimde yasaklı madde bulgusu tespit edildi

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve yargı sürecinin seyrini belirleyecek olan nihai raporda, kan donduran ayrıntılar yer aldı. İncelenen örnekler sonucunda, toplam sekiz şüpheliden beşinin sonuçları negatif çıkarken, üç kişinin test sonuçları ise pozitif değer gösterdi. Raporda yer alan teknik verilere göre, oyuncu Çağla Boz ile birlikte Koray Beşli ve Hakan Yıldız’ın vücutlarında 'kokain' olarak tanımlanan zehirli maddenin kalıntılarına rastlandığı kesinleşti. Bu gelişme, yasaklı madde kullanımına yönelik iddiaların bilimsel raporlarla desteklenmesine neden oldu.

Soruşturmanın seyri ve yargı sürecindeki son durum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam eden bu kritik dosyada, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen sonuçlar hukuki sürecin temel dayanağını oluşturuyor. Pozitif sonuç veren üç şüphelinin, vücutlarında tespit edilen zehirli maddeye ilişkin önümüzdeki günlerde ek ifadelerinin alınması ve dosyanın bu bulgular ışığında şekillenmesi bekleniyor. Yasaklı madde trafiği ve kullanımına yönelik yürütülen bu kapsamlı operasyonun, elde edilen teknik verilerle birlikte yeni bir safhaya geçtiği bildirildi. Diğer beş şüphelinin test sonuçlarının temiz çıkmasıyla birlikte, soruşturmanın odağı pozitif sonuç veren isimler üzerinde yoğunlaşmış durumda.