30 Kasım 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan adaylar, askerlik yerlerini bu hafta sonunda öğrenebilecek. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden mazeretsiz bakaya kalanlar, er statüsünde askere sevk edilecek.

Sonuçlar nasıl ve nereden sorgulanır?

Askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak yer bilgilerini görüntüleyebilecek. e-Devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerinden kimlik karşılığında şifre alabilirler.

Sevk belgesi için 1. grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubesinden başvurabilecek.

2026 Şubat dönemi sevk tarihleri

MSB tarafından açıklanan takvime göre Şubat celbi için sevk tarihleri şöyle belirlendi:

Yedek subay/astsubay adayları ve er (1. grup): 5 Şubat 2026

5 Şubat 2026 Er (2. grup): 5 Mart 2026

5 Mart 2026 Er (3. grup): 2 Nisan 2026

Yükümlülere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adresi ile eğitim birliği arası mesafe esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Ödemeler PTT şubelerinden veya PttMatiklerden alınabilecek.

Diğer dönemler için son başvuru tarihleri

2026 yılında silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gereken tarihler şu şekilde:

Mayıs 2026 dönemi: 28 Şubat 2026'ya kadar

28 Şubat 2026'ya kadar Ağustos 2026 dönemi: 31 Mayıs 2026'ya kadar

31 Mayıs 2026'ya kadar Kasım 2026 dönemi: 31 Ağustos 2026'ya kadar

MSB, günün koşulları ve TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihler ile celp ve sevk tarihlerinde değişiklik yapılabileceğini belirtti. Sevk belgesini almayan veya sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacak.