Belçika'dan İstanbul'a uzanan kariyer yolculuğu ve Arnavut kökenli kimliğiyle bilinen Özçeviren, dijital dünyanın yükselen yüzleri arasında yer alıyor. Hosteslik geçmişinden influencer'lığa uzanan hikayesi merak konusu oldu.

Özçeviren, aynı zamanda "Favron" adlı kendi takviye gıda markasının da sahibi. Ürünlerinin tanıtımını sosyal medya üzerinden yapan isim, bu alanda da dikkat çekiyor.

Filiz Özçeviren kimdir?

Filiz Özçeviren, 1986 yılında Belçika'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşında olan Özçeviren, Arnavut asıllı bir aileden geliyor. Lakabı "Fiko" olarak biliniyor.

Lise eğitimini İstanbul Bayrampaşa Lisesi'nde tamamlayan Özçeviren, gençlik yıllarında modellik ve hosteslik yaptı. Havacılık sektöründe edindiği disiplin ve tecrübeyi daha sonra dijital dünyaya taşıdı.

Filiz Özçeviren'in kariyeri

Profesyonel iş hayatına hosteslik yaparak başlayan Özçeviren, bu mesleği bıraktıktan sonra sosyal medyaya yöneldi. Günümüzde başarılı bir influencer ve marka tanıtım yüzü olarak kariyerine devam ediyor.

Instagram hesabında moda, güzellik ve yaşam tarzı içerikleri paylaşan Özçeviren, aynı zamanda "Favron" adlı takviye gıda markasının kurucusu. Ürünlerini Tab İlaç firmasına ürettiren isim, kaliteli hammadde kullanımıyla tanınıyor.

Filiz Özçeviren'in fiziksel özellikleri

Boy: 1.80 cm

1.80 cm Kilo: 58 kg

58 kg Burcu: Koç (yükseleni İkizler)

Özçeviren, göz kapağı estetiği yaptırdığını açıkça paylaşmış ve bu süreci takipçileriyle şeffaf bir şekilde paylaşmıştı. Vücudundaki "FEHU" dövmesi ise runik harflerle yazılmış olup bereket, bolluk, zenginlik ve şans anlamına geliyor.

Filiz Özçeviren evli mi, eski eşi kim?

Filiz Özçeviren, özel hayatını büyük bir titizlikle gizli tutuyor. Kamuoyuna yansıyan veya magazin basınında yer alan resmi bir evlilik kaydı ya da eski eş bilgisi bulunmuyor.

Özçeviren, sosyal medyayı profesyonel bir kanal olarak kullanmayı tercih ediyor. Özel yaşamına dair detayları paylaşmak yerine moda, güzellik ve yaşam tarzı odaklı içeriklerle takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Filiz Özçeviren'in Instagram hesabı

Filiz Özçeviren'in Instagram kullanıcı adı @filizozceviren olarak geçiyor. Hesabında 225 binden fazla takipçisi bulunuyor. Profil açıklamasında "Mustafa Kemal Atatürk" ve Arnavut bayrağı emojisi yer alıyor.

Influencer, takipçileriyle kurduğu güven ilişkisiyle tanınıyor ve önerdiği ürünlerin linklerini düzenli olarak paylaşıyor.