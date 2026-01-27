Uzun süredir özel hayatında kimse olmayan Teoman'ın eski sevgilisiyle görüntülenmesi "Eski aşk yeniden mi alevlendi?" sorularını gündeme getirdi. Mekan çıkışında basın mensuplarını fark eden Teoman şaşkın bir ifadeye bürünürken, Ekin Türkmen'in rahat ve keyifli tavırları dikkat çekti.

Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Teoman "Bizi kim çekti?" derken, Türkmen ise sohbetine devam etti. İkilinin samimi halleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ekin Türkmen kimdir?

Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de doğdu. Aslen Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Kanlıca kasabasından olan oyuncu, 2026 itibarıyla 41 yaşında.

Şirinyer Lisesi'ni bitiren Türkmen, gençlik yıllarında modellik ve dansla ilgilendi. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı, derece alamasa da yönetmen Osman Sınav ile tanıştı. Bu tanışma hayatının dönüm noktası oldu.

Ekin Türkmen'in eğitim hayatı

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Türkmen, bir dönem ABD'ye giderek UCLA'de İngilizce eğitimi aldı. Kız kardeşi Esin Türkmen ile birlikte İzmir Buca'da öğrenci yurdu işletmeciliği de yapıyor.

Ekin Türkmen hangi dizilerde oynadı?

Ekin Türkmen, oyunculuk kariyerine 2002 yılında "Ekmek Teknesi" dizisiyle başladı. Bu dizide 106 bölüm boyunca Songül karakterine hayat verdi. Ardından birçok başarılı yapımda yer aldı:

Dizileri:

Ekmek Teknesi (2002-2005) - Songül

Nefes Nefese (2005)

Acı Hayat (2005-2007) - Özlem

Menekşe ile Halil (2007-2008)

Küçük Kadınlar (2008-2009) - Elif

Adanalı (2008-2010) - Pamuk

Aşk Emek İster (2013)

Hatasız Kul Olmaz (2014)

Karakol

Bir Kadın Tanıdım

Ramo (2020)

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (2023)

Filmleri:

Keloğlan Kara Prens'e Karşı (2005)

Son Ders: Aşk ve Üniversite (2006)

Anadolu Kartalları (2011)

New York Masalı (2017)

Benzersiz (2017)

Organize İşler Sazan Sarmalı (2018)

Ekin Türkmen'in aşk hayatı

Ekin Türkmen, şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık 2,5 yıl ilişki yaşadı. 2010 yılında ise Teoman ile kısa süreli bir birliktelik yaşadığı biliniyordu. Son dönemde evlilik hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Türkmen, evliliğe olan inancının kalmadığını belirtmişti.

Teoman kimdir?

Teoman, Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden biri. Babasını 2 yaşında kaybeden sanatçı, annesi, teyzesi ve anneannesiyle büyüdü. 12-13 yaşında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdiğini söyleyen Teoman, bugün Türkiye'nin en sevilen müzisyenlerinden biri.

Ayşe Kaya ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı bulunan Teoman, son yıllarda yaptığı samimi açıklamalarla da dikkat çekiyor. 93 yaşındaki annesinin hâlâ mesleğini onaylamadığını söyleyen sanatçı, melankolik yapısıyla da tanınıyor.