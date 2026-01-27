Her sezon farklı bir hikaye ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İlk ve Son dizisi, bu kez Güneş ve Serkan karakterlerinin 10 yıla yayılan duygu yüklü ilişkisini ekrana taşıyacak. Yeni sezonda ilişkilerin inişli çıkışlı doğası, duygusal kırılmaları ve yeniden başlama cesareti derinlemesine işlenecek.

İlk ve Son 3. sezon ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Bergüzar Korel ile Timuçin Esen'in yer alacağı İlk ve Son 3. sezon 1. bölüm, 31 Ocak 2026 tarihinde yayınlanacak. Dizi, ilk sezonunda Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'yi, ikinci sezonunda ise Ulaş Tuna Astepe ile Hazal Subaşı'nı izleyiciyle buluşturmuştu.

Yeni sezonda Güneş ve Serkan karakterlerinin hikayesi anlatılacak. İzleyiciler, gözyaşı, aşk, nefret, kavgalar ve yeni ilişki denemelerinin yer aldığı duygusal bir yolculuğa çıkacak.

İlk ve Son dizisinin konusu ne?

İlk ve Son dizisi, her sezon farklı bir çiftin ilişkisini ele alarak izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizi, aşkın farklı dönemlerini ve ilişkilerde yaşanan kırılma noktalarını gerçekçi bir dille aktarıyor. Üçüncü sezonda da bu geleneğin sürdürülmesi bekleniyor.

Bergüzar Korel kimdir?

Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızı olan oyuncu, sanatçı bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Korel, profesyonel kariyerine başlamadan önce Nicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı.

Oyunculuk kariyeri 1998 yılında Kırık Hayatlar dizisiyle başlayan Bergüzar Korel, 2005'te Kurtlar Vadisi Irak filminde Leyla karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Asıl büyük çıkışını ise 2006 yılında Binbir Gece dizisinde canlandırdığı Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yaptı. Bu performansıyla Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Korel, sonraki yıllarda Bitmeyen Şarkı, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda önemli roller üstlendi. Özellikle Karadayı dizisinde canlandırdığı Feride Şadoğlu karakteri ve Vatanım Sensin'deki Azize rolü büyük beğeni topladı. Binbir Gece dizisinde tanıştığı oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen Korel, Ali, Han ve Leyla adlarında üç çocuk annesidir.