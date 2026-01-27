OHAL döneminde sahada görev yapan ve olağanüstü şartlarda önemli operasyonlara katılan isimler arasında anılan Selim Abik, Testo Taylan'ın ziyaretiyle genç kitleye de terörle mücadele döneminin perde arkası kahramanlarını tanıtmış oldu. Peki Selim Abik kimdir, nereli, kaç yaşında, 4380 lakabı nereden geliyor ve şimdi ne yapıyor?

Selim Abik kimdir ne iş yapıyor?

Selim Abik, 1990'lı yıllarda terörle mücadelede aktif görev almış emekli bir güvenlik görevlisi ve özel harekât mensubudur. Kamuoyunda "4380 dayı" lakabıyla tanınan Abik, terörle mücadeledeki kritik görevleriyle güvenlik teşkilatında saygın bir yere sahip oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere pek çok kritik bölgede görev yapan Selim Abik, 1990'ların yoğun çatışma ortamında sahada aktif rol alan personel arasında yer aldı. Disiplinli saha çalışmaları ve başarılı operasyonlarıyla dikkat çeken Abik, terörle mücadelede örnek teşkil eden bir mücadele sergiledi.

Selim Abik nereli ve kaç yaşında?

Selim Abik, Mardin'in Artuklu ilçesinde doğdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dünyaya gelen Abik, doğup büyüdüğü coğrafyada terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı dönemde görev yaptı.

Selim Abik'in kesin yaşı kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da 1990'lı yıllarda aktif görevde bulunduğu göz önüne alındığında 50'li yaşlarının üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

4380 lakabı nereden geliyor ne anlama geliyor?

"4380" lakabı, güvenlik birimlerinde kullanılan kodlama sisteminden gelmektedir. Bu numara, Selim Abik'in görev dosyaları, operasyon kayıtları ve saha çalışmalarındaki resmi kimlik kodunu ifade ediyor.

Zamanla bu kod adı, Abik'in yetenekleri, cesareti ve operasyonlardaki aktif rolü nedeniyle bir lakaba dönüştü. Terörle mücadelede gösterdiği üstün başarılar sayesinde "4380" kodu, Selim Abik'in adıyla özdeşleşerek efsanevi bir anlam kazandı.

Selim Abik hangi ödülleri aldı?

Selim Abik, 1996 yılında Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından Takdirname ile ödüllendirildi. Bu takdirname, terörle mücadele kapsamında gösterdiği başarılı operasyonlar, disiplinli saha çalışmaları ve örnek teşkil eden mücadelesi nedeniyle verildi.

Üstün hizmet ve başarıları nedeniyle valilik takdirnamesi alan Abik, OHAL döneminin en kritik zamanlarında Türkiye'nin güvenliği için fedakârca çalışan isimlerden biri olarak tarihe geçti.

Testo Taylan ve Selim Abik buluşması neden gündem oldu?

Sosyal medya içerik üreticisi Testo Taylan'ın Selim Abik'i ziyaret ettiği video, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak büyük ilgi gördü. Videoda Abik'in yaşadıklarını sade bir dille anlatması, operasyon anılarına değinmesi ve "4380" kimliğinin ardındaki hikâyeleri paylaşması izleyicilerin ilgisini çekti.

Bu buluşma, tarihi bir tanıklığın paylaşılması açısından önemli bulundu. Terörle mücadele yıllarının bilinmeyen yönlerinin aktarılması da sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Özellikle genç kitle, bu video sayesinde terörle mücadele döneminin perde arkası kahramanlarını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Selim Abik şimdi ne yapıyor?

Emekli bir güvenlik görevlisi olan Selim Abik, aktif görevini tamamladıktan sonra sakin bir yaşam sürdürüyor. Kamuoyundan uzak yaşayan Abik, yalnızca özel röportajlarda tecrübelerini paylaşmayı tercih ediyor.

Testo Taylan'ın ziyaretiyle yeniden gündeme gelen Selim Abik, sosyal medyada büyük takdir topladı. "4380 dayı" lakabıyla anılan emekli güvenlik görevlisi, Türkiye'nin terörle mücadele tarihinin önemli isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Selim Abik kimdir kısaca özet bilgi

Selim Abik, Mardin Artuklu doğumlu, "4380 dayı" lakabıyla tanınan emekli güvenlik görevlisi ve özel harekât mensubudur. 1990'lı yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadelede aktif sahada görev alan Abik, kritik operasyonlarda bulundu.

1996 yılında Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından terörle mücadeledeki üstün hizmetleri nedeniyle Takdirname ile ödüllendirilen Selim Abik, güvenlik teşkilatında saygın bir yere sahip. "4380" lakabı, görev dosyalarındaki resmi kimlik kodundan gelmekte olup zamanla cesareti ve başarılarıyla özdeşleşmiştir. Sosyal medya içerik üreticisi Testo Taylan'ın videosunda yer alarak yeniden gündeme gelen Abik, şu anda emekli olarak sakin bir yaşam sürdürmektedir.