Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman’ın Sincik ilçesinde akşam saatlerinde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Bölge halkında kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yetkililer, depremin ardından saha tarama çalışmalarının başlatıldığını ve şu an için olumsuz bir durumun bildirilmediğini ifade etti.

Sarsıntının merkez üssü ve teknik detaylar

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, deprem 27 Ocak 2026 tarihinde, saat 21:53:08’de gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 3.7 (Ml) olarak ölçülürken, merkez üssünün tam olarak Sincik ilçesi olduğu netleşti. Deprem; 38.12111 Kuzey enlemi ve 38.49139 Doğu boylamı koordinatlarında, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yer yüzeyine yakın bir noktada gerçekleşen sarsıntının, bu derinlik farkı nedeniyle hissedilme oranının yüksek olduğu belirtildi.

Bölgedeki son durum ve saha taraması

Depremin hemen ardından Adıyaman Valiliği ve ilgili belediye birimleri koordineli bir şekilde saha incelemelerine başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreliğine evlerinden dışarı çıkarken, Sincik ve çevre köylerde güvenlik güçlerinin devriye faaliyetlerini artırdığı bildirildi. AFAD, bölgedeki sismik hareketliliğin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.