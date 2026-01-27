Seda Bakan, Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu gibi güçlü isimleri bir araya getiren Rüya Gibi, salı akşamları yaşanan yoğun reyting rekabetinde beklenen oranları yakalayamaması üzerine yayın günü değişikliğine gitti. Dizi artık salı değil, pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.

Rüya Gibi dizisi neden yayınlanmadı final mi yaptı?

Rüya Gibi dizisi final yapmadı. Dizinin salı akşamı ekrana gelmemesinin nedeni, Show TV tarafından alınan yayın günü değişikliği kararı olarak açıklandı. İlk 7 bölümüyle salı akşamları izleyiciyle buluşan yapım, 8. bölümden itibaren pazar günlerine taşındı.

Dizinin salı akşamları gerçekleşen reyting rekabetinde beklenen oranlara ulaşamaması, yayın günü değişikliğinin temel nedeni oldu. Özellikle A.B.İ. dizisinin rakip olarak gelmesiyle düşüş yaşayan Rüya Gibi, pazar akşamlarında daha iyi performans göstermesi hedefleniyor.

Rüya Gibi yeni bölüm ne zaman hangi gün yayınlanacak?

Show TV tarafından paylaşılan bilgilere göre Rüya Gibi dizisi, 25 Ocak 2026 tarihinden itibaren pazar günleri yayınlanmaya başladı. Dizi artık her hafta pazar akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Rüya Gibi 9. bölüm, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak. Yeni yayın günüyle birlikte dizi, "Teşkilat" ve "Sahtekarlar" gibi iddialı yapımlarla aynı gün ekrana gelecek.

Rüya Gibi 8. bölümde neler oldu?

Rüya Gibi'nin 8. bölümünde Aydan, Bora'nın tehdidiyle büyük bir açmaza düştü ve geri dönüşü olmayan bir tercih yapmanın eşiğinde kaldı. Emir ise düşmanlarının yaklaşan saldırılarına karşı büyük bir hazırlık içine girdi.

Çiğdem'in uğradığı beklenmedik saldırı, Komiser Efe'nin onu kurtarmasıyla ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma yarattı. Ela taburcu olmaya hazırlanırken, kimsenin farkında olmadığı bir tehlike giderek yaklaştı. Aydan'ın Emir hakkında vereceği karar, yalnızca kendi kaderini değil herkesin hayatını kalıcı biçimde değiştirdi.

Rüya Gibi 9. bölüm fragmanında neler var?

Rüya Gibi 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Aydan'ın Emir için duyduğu endişe, onu düşmanı Bora ile iş birliği yapmaya itecek. Bu ortaklık Fiko ve Çiğdem tarafından tepki çekecek.

Öte yandan Komiser Efe ile Çiğdem arasında yaşanan romantik yakınlaşma öne çıkıyor. Fragmana Emir'in gizli sığınağı olan perili köşke düzenlenen büyük operasyon damga vuruyor.

Rüya Gibi dizisinin konusu nedir?

Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın hikayesini konu alıyor. Aydan'ın yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir'dir.

Aydan, Emir'in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem'in başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalıyor. Emir'i takip eden gözü kara Komiser Efe'nin yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem'le ve kuaförle kesişiyor. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko'da bulmaya çalışırken, yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası Tarık da her gün başka bir belayla karşılarına çıkıyor.

Rüya Gibi dizisi oyuncuları

Rüya Gibi dizisinin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere ve Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Selim Demirdelen oturuyor. Dizi, TMC Film imzasıyla 2 Aralık 2025'te yayın hayatına başladı.