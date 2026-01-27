Son Mühür- İzmir’in Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in son dönemde imaj değişikliğine gitmesi ve saç ektirdiği yönündeki görüntülerin ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başkan Çiçek’in yeni görünümü, belediye gündeminden bağımsız değerlendirilmezken, zamanlaması nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Menderes Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaş ve ikramiye ödemelerinde sıkıntıların yaşandığı iddiaları devam ederken, Başkan Çiçek’in imaj değişikliği öncelikler tartışmasını da beraberinde getirdi. Belediyede bazı işçilerin uzun süredir maaşlarını alamadığı öne sürülürken, bu süreçte yapılan kişisel harcamalar kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

‘İkinci Phuket vakası mı?’

Yaşanan gelişmeler, geçtiğimiz aylarda belediyesinde işçi eylemleri sürerken tatile gittiği için eleştirilen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman olayını yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda bu durum, 'ikinci Phuket vakası mı?' sorusuyla yorumlanmaya başlandı. İmaj değişikliği ile ekonomik sıkıntılar arasındaki tezatlık dikkat çekti.

Belediye işçileri iki ayrı şirket bünyesinde

Edinilen bilgilere göre Menderes Belediyesi’nde çalışan işçiler iki ayrı şirket altında istihdam ediliyor. Cumaovası A.Ş. bünyesinde çalışan 100–150 işçinin maaşlarının düzensiz ve düşük tutarlarda ödendiği, bazı işçilerin ise yaklaşık 8 aydır tam maaş alamadığı belirtildi.

Personel A.Ş. işçilerinin ikramiyeleri eksik

Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube’ye bağlı Personel A.Ş. bünyesinde çalışan yaklaşık 750 işçinin maaşlarının ise her ay parça parça ödendiği ifade edildi. Esas sorunun ise ikramiyelerde yaşandığı dile getirildi. Personel A.Ş. çalışanlarının ise hak ettikleri 6 ikramiyeden yalnızca 1’ini alabildiklerini, ödemelerin düzensiz yapıldığını ve bazı çalışanlara öncelik tanındığını öne sürüldü.