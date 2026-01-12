TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesi kapsamında Bergama'da Zafer Mahallesi'nde yapılacak konutlar için binlerce vatandaş başvuruda bulunmuştu. Bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte şanslı isimler belirlendi. Peki TOKİ İzmir Bergama kura sonuçları nasıl sorgulanır, kazananlar listesi nereden öğrenilir?

Bergama'da kaç konut için kura çekildi?

TOKİ İzmir Bergama projesi kapsamında toplam 996 adet konut için kura çekimi yapıldı. Konutların dağılımı şu şekilde belirlendi: 2+1 nitelikli 804 adet konut ve 3+1 nitelikli 192 adet konut olmak üzere toplamda 996 adet konut hak sahiplerine teslim edilecek. Zafer Mahallesi'nde konumlanan bu konutlar, uygun ödeme koşullarıyla vatandaşlara sunulacak.

TOKİ Bergama kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden TC kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilir. Ayrıca kura çekiminin tamamı YouTube üzerinden tekrar izlenebilir durumda. Hak sahipliği kazanan vatandaşların ilerleyen günlerde TOKİ tarafından bilgilendirilmesi bekleniyor.

Sıradaki kura çekimleri hangi illerde yapılacak?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde kura çekimleri devam ediyor. İzmir Bergama kurasının ardından diğer il ve ilçelerde de kura çekimleri gerçekleştirilecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından kura takvimini takip edebilir. Başvurusu kabul edilen vatandaşların kendi ilçelerindeki kura tarihlerini yakından izlemeleri öneriliyor.

Konut teslim tarihleri ne zaman?

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipliği kazanan vatandaşların sözleşme imzalama süreçleri başlayacak. TOKİ yetkilileri, konutların inşaat süreçlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve teslim tarihlerinin ilerleyen dönemde duyurulacağını belirtti. Hak sahiplerinin ödeme planları ve sözleşme detayları hakkında bilgilendirilmesi için resmi kanalları takip etmeleri gerekiyor.