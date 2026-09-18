Vatandaşların merakla araştırdığı TOKİ kiralık konutları Ümraniye etabı, serbest piyasa rayicinin çok altındaki bedellerle kiralanacak daireleri barındırıyor. Başvurular e-Devlet kapısından toplanırken müracaat için hiçbir ücret talep edilmiyor. Heyecan kapıyı çaldı.

Ümraniye TOKİ kiralık konutları nerede, hangi mahallede kurulacak?

TOKİ kiralık sosyal konutları Ümraniye ilçesinde Hekimbaşı Mahallesi sınırlarında yükselecek ve ilk etapta toplam 98 konut hak sahiplerine kiralanacak.

Bölgede farklı büyüklükteki aileler hesaba katılarak daire seçenekleri çeşitlendirildi. 2+1 ve 3+1 planındaki konutların yanı sıra çocuk sayısı fazla olan ailelere dönük geniş dubleks daireler de hak sahiplerine tahsis edilecek. Evler hazır bekliyor.

Ümraniye'de kaç konut kiralanacak, daire tipleri nasıl olacak?

Ümraniye Hekimbaşı etabında kiraya verilecek 98 konutun oda dağılımı daire büyüklüğüne göre netleşti.

Konut Tipi Daire Sayısı Tahsis Süresi 3+1 Dubleks 44 konut 3 yıl 2+1 Konut 21 konut 3 yıl 3+1 Konut 18 konut 3 yıl Diğer Daireler 15 konut 3 yıl

Aylık kira bedelleri 10.000 TL tabanından başlayacak. Kura sonucu hak kazanan aileler bu konutlarda 3 yıl boyunca güvenle oturacak.

Bütçeler rahat nefes alacak.

TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

TOKİ kiralık konut projesine başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurup evli bulunmak ve hane halkı toplam net gelirinin 100 bin TL barajını aşmaması şart koşuluyor.

Adayların en az bir yıldır kesintisiz İstanbul sınırlarında ikamet etmesi ve üzerine kayıtlı bağımsız bir konut tapusunun bulunmaması gerekiyor. Son 5 yılda konut alıp satanlar ile TOKİ ile geçmişte sözleşme imzalayanlar kuraya dahil edilmiyor. Müracaat işlemleri 25 Eylül 2026 mesai bitimine kadar turkiye.gov.tr üzerinden tamamlanabilecek.

Gözler kura gününde.